Los Reyes Magos ya conocen el recorrido de la cabalgata de Gijón

Los Reyes Magos ya han emprendido su viaje hacia Gijón, acompañados como cada año de su fiel consejero, el Príncipe Aliatar. La comitiva real realizará un largo periplo desde Oriente para llegar a Gijón el próximo viernes 5 de enero.

Los Reyes, junto con Aliatar y sus pajes, llegarán al Acuario desde el Aeropuerto de Asturias y desde allí, montados en sus camellos, realizarán un vistoso recorrido hasta la plaza del Marqués, donde se espera que lleguen alrededor de las 11 horas, tras la popular "cabalgatina".

El plato fuerte del día, sin embargo, está reservado para por la tarde. Será a partir de las 18.30 horas cuando la ansiada Cabalgata dará comienzo desde el barrio de La Calzada. Desde el Oeste, el recorrido llevará a la comitiva real por las principales arterias de la ciudad hasta llegar, como cada año, al entorno de los Jardines de la Reina, desde donde los Reyes Magos se desplazarán a la plaza Mayor. Será allí, desde el balcón de la Casa Consistorial gijonesa, aproximadamente a las 21 horas, cuando los Reyes se dirijan a todos los gijoneses, especialmente a los más pequeños, con sus últimas recomendaciones antes de proceder a repartir los miles de regalos durante toda la noche.

La cabalgata estará compuesta por 7 carrozas y el gran tren en el que portarán los regalos antes de ser repartidos. Se calcula que en ella participarán alrededor de un millar de personas, que acompañarán a los Reyes Magos y el Príncipe Aliatar en su recorrido.

Recorrido Cabalgata (5,5 kilómetros Salida 18.30 horas)

Pabellón de Deportes Mata Jove, C/ Simón Bolívar, Avda. La Argentina, Avda. Galicia, C/ Dos de Mayo, Avda. Juan Carlos I, C/ Marqués de San Esteban, C/ Pedro Duro, C/ Palacio Valdés, Avda. La Costa, C/ San Bernardo, Plaza del Instituto, C/ Jovellanos, C/ Los Moros, C/ Munuza, Plaza del Carmen, C/ Felipe Menéndez, C/ Marqués de San Esteban y Jardines de la Reina.

Recomendaciones para seguir la Cabalgata:

€ Durante la jornada se restringirá el tráfico en algunos barrios de la ciudad, por lo que se recomienda el uso del transporte público.

€ Asimismo, algunos recorridos de los autobuses ofrecidos por EMTUSA, variarán debido a la celebración del desfile, por lo que se ruega consultar a dicha empresa municipal para conocer frecuencias y paradas con exactitud. (bus.gijon.es) (tlf. 985 18 10 80)

€ Se ruega a los espectadores que sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de la Organización.

€ Por motivos de seguridad se ruega a los espectadores, que durante la cabalgata, mantengan la pertinente distancia de seguridad con los grupos y las carrozas participantes.

€ Se prohibe el uso de sprays durante el desfile.