Los youtubers infantiles "Pica Pica" arrasan en su estreno en Asturias

Son los youtubers infantiles del momento, se hacen llamar "Pica Pica" y llenarán hoy de risas el teatro de la Laboral. El grupo infantil madrileño, integrado por tres ex componentes de los famosos "Cantajuegos", ha agotado las 1.426 entradas (19 euros cada una) puestas a la venta para su estreno en Asturias. Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, los protagonistas del show, cantarán esta tarde en Gijón (18.30 horas) villancicos tan conocidos como "Los Peces en el río", "Rodolfo el Reno" o "Ya vienen los Reyes Magos", además de sus temas más exitosos en internet: "Pollito Chicken", "El baile de la fruta" o "Popurrí autibús".

El grupo musical cuenta con más de un millón y medio de suscriptores en su canal oficial de Youtube y sus vídeos más populares rozan ya los 100 millones de visitas. "Pica Pica" llega a Asturias coincidiendo con la salida de su nuevo disco navideño, a la venta desde noviembre de 2017 y con el que arrancará las carcajadas de los más pequeños. Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Guijarro son los auténticos nombres de los actores que dan vida a un show que combina música, teatro, humor y juegos. El espectáculo recrea las vivencias de "un patio muy particular" por Navidad.

El estreno de "Pica Pica" forma parte de la programación del festival Metrópoli, que congregó a unos 6.000 personas en las actividades de pago, fundamentalmente los conciertos y la fiesta de Nochevieja en la plaza de toros. "Eran unas fechas muy complicadas y teníamos la incógnita de la asistencia del público. Pero al final la afluencia nos sorprendió para bien y el balance que hacemos es muy positivo", explica el director de Metrópoli, Marino González Rozas, que ya está preparando la próxima edición invernal del festival.

A los 6.000 visitantes que asistieron a los conciertos de Juancho Marchés, 'Hija de la luna', 'Taburete' o 'Stratovarius', entre otros, hay que sumar miles más, ya que los organizadores no disponen de datos sobre el seguimiento de otras actividades. Entre las más exitosas, destaca Marino González, está la exposición de superhéroes de la saga Marvel en El Cortes Inglés. "Estamos muy satisfechos con el resultado porque no hubo ningún incidente, salvo la cancelación del concierto de 'Los Planetas', que hubiese puesto un broche de oro al festival", manifiesta González. Aún queda Metrópoli para rato, puesto que las exposiciones y los talleres no finalizarán hasta el domingo. El último juego será de Pokémon.