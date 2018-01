La Policía restringe los aparcamientos el día de Reyes

Con motivo de los actos propios del día de Reyes, la Policía Local tomará medidas para garantizar la seguridad tanto de participantes como de público en la cabalgata.

Así, desde las 15 horas de hoy no se podrá estacionar en el pabellón de deportes Mata Jove, la avenida de Juan Carlos I (tramo entre la plaza de Máximo González y Dionisio Fernández Nespral), la calle Marqués de San Esteban, calle San Bernardo (tramo entre avenida de la Costa y la plaza del Instituto), calle Los Moros (tramo entre Munuza y Jovellanos) y calle Rodríguez Sampedro, (tramo entre los Jardines de la Reina y Pedro Duro). Además, durante el recorrido el itinerario quedará cortado al tráfico, por lo que se recomienda el uso de transporte público, aun cuando también sufrirá modificaciones. Durante el desfile, la Policía solicita que se extreme el control de menores y personas con movilidad reducida, no invadir el recorrido al paso de las carrozas o no subirse a elementos peligrosos para ganar visibilidad. Igualmente, recuerdan que en caso de emergencia se ha de mantener la calma y seguir siempre sus instrucciones.