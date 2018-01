El incendio dispara los datos de contaminación, denuncian los ecologistas

El incendio producido ayer en Desguaces Riestra "disparó los datos de contaminación de forma especial a lo largo de toda la madrugada en gran parte de Gijón", aseguran desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. "Hay estaciones que presentan todavía valores espectaculares, situación que se alivió con la lluvia caída a lo largo de la noche, pero que da idea de la gravedad de la situación vivida al cargarse la atmosfera que respiramos de contaminantes a lo largo de toda la tarde y noche", añaden a raíz del incendio en San Andrés.

En un comunicado remitido a la prensa, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias aseguran que "una vez este accidente acredita la incapacidad del Principado y del Ayuntamiento para estos con estos accidentes, cuando en vez de avisar a la población del riesgo que se venía encima con la nube toxica originada por el incendio de las chatarras y productos tóxicos presentes, declararon que no había aumentado la contaminación que no había riesgo fuera del perímetro de la empresa, tal como se puede ver con los datos de las estaciones, nada más lejos de la realidad, en vista de los pocos datos oficiales de la red de contaminación que nos dan. Las estaciones mas cercanas al foco (San Andres,Monteana, Tremañes, Serín, etc) no dan datos de forma intencionada en continuo". Destacan los valores alcanzados de las partículas de menos de 10 micras las PM10, partículas cargadas de contaminantes que llegaron a alcanzar valores muy grandes.



En Alerta sigue esta mañana la estación de Cimadevilla donde el Principado no datos de formada intencionada los valores horarios con una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 69 µg/ m3 que seguro que alcanzo picos de escándalo para presentar esta media lloviendo.

En Alerta siguen la estación de Tremañes donde el Principado no datos de formada intencionada los valores horarios con una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 57 µg/ m3 que seguro que alcanzo picos de escándalo para presentar esta media lloviendo.

En la Arena se alcanzó a las 5 de la madrugada un pico de 211 µg/ m3 de Pm10.

En el Llano se alcanzó a la 1 de la madrugada un pico de 181 µg/ m3 de Pm10.

En la escondida de la Calzada se alcanzó a las 24 de la madrugada un pico de 105 µg/ m3 de Pm10.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 2005 unos valores límite para partículas PM10 aún más restrictivos que los vigentes en la Unión Europea, en sus Guías de Calidad del Aire. Así, mientras España considera un valor límite promedio anual de 40 µg/m3 de acuerdo al mencionado RD 102/2011 la OMS lo establece en 20 µg/m3.También se apreció esta misma subida en el caso de las partículas de menos de 2,5 micras las PM2,5 aunque de forma más contenida que las Pm10. Destacando el pido alcanzado en Pumarin donde se llegó a 65 µg/m3

La OMS estableció en 2005 unos valores límite para partículas PM2, 5 aún más restrictivos que los vigentes en la Unión Europea, en sus Guías de Calidad del Aire. Así, mientras España considera un valor límite promedio anual de 20 µg/m3 de acuerdo al RD 102/2011, la OMS lo establece en 10 µg/m3 y un límite de 25 µg/m3 para las 24 horas.

"Resulta evidente a la luz de este grave accidente, que no está el Principado y el Ayuntamiento a la altura de sus competencias, para prevenir a la población de los riesgos que estos hechos han supuesto". Esperemos que se investigue lo sucedido y que ahora se haga una buena gestión de los residuos calcinados y de las aguas contaminadas en esta accidente. Esperamos que no se vuelva a producir accidentes como este, porque desguaces tenemos muchos en Asturias , algunos muy cercas de viviendas.