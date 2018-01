Moriyón: "Las empresas deben revisar sus protocolos"

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, puso ayer en valor "el trabajo coordinado y en equipo" que permitió completar con éxito las labores de extinción del incendio en el desguace de San Andrés. Es por ello que agradeció la labor desempeñada por los bomberos de Gijón, de Asturias y de Arcelor. "Fue una situación difícil que se resolvió bien y de la que vamos a aprender mucho", analizó la regidora que se mostró especialmente "muy contenta" por la coordinación y la rápida intervención de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para dar suministro a los bomberos. "La actuación ha sido clave para ayudar a la resolución del asunto en el mismo momento", aseguró Moriyón que reconoció que "de todo hay que aprender" ante los problemas de falta de agua iniciales y que obligaron a los bomberos a entrar y salir continuamente del desguace para repostar sus cubas. "Aunque todo esté en regla, las empresas deben revisar sus protocolos", valoró. Por último, la Alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento -además de a las entidades municipales- para el Seprona y bomberos de Asturias y Arcelor. "En cuestiones de seguridad no puede haber recortes, al contrario, deben incrementarse para luego no lamentarnos cuando pasan cosas", concluyó no sin antes tranquilizar a la ciudadanía asegurando que "la gente puede respirar tranquila".