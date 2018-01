"Si no activan el plan de emergencias ahí, ¿para qué existe?", critica XsP del fuego de San Andrés

"Si no activan el plan de emergencias en una situación como esta, ¿para qué existe?". David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede, se muestra muy crítico con el equipo de gobierno municipal tras su gestión del incendio de la empresa Daniel G. Riestra, en la parroquia de San Andrés de los Tacones, y que en la tarde del jueves creó una visible nube negra sobre el cielo gijonés.

Alonso valora pedir la intervención del concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, en el próximo pleno, "para que dé explicaciones". Alonso entiende que, en una situación tal, "lo primero debería ser informar a la población. Mientras ardía, había una nube negra avanzaba sobre la ciudad y nadie decía nada", enfatizó. "Es una irresponsabilidad", asegura el edil podemista, "tenían que haber informado de forma oficial a las personas con problemas respiratorios para que no salieran de sus casas porque el aire era irrespirable, se olía la contaminación".

Por su parte, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, ven "lamentable que no avisaran y, más aún, decir que no era tóxico ni malo para la salud". "No estuvieron a la altura, su reacción fue dejarlo pasar y ver qué ocurría", aseveró Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora. Para Pontigo, se va a poder demostrar "que se dispararon las cifras de contaminación, incluso lloviendo, que es rarísimo", pero afea que no se conozcan los datos de las estaciones de medición más cercanas al foco, como Monteana, Tremañes, San Andrés o Serín, algo con lo que coincide el grupo municipal de Xixón Sí Puede.

Por su parte, los Bomberos darán hoy mismo por zanjada su intervención en el incendio. En la tarde de ayer ya lo hicieron de forma oficiosa, retirando el último retén que mantenían en la zona, aunque dejando allí el material, que recogerán a lo largo del día de hoy. No obstante, en la empresa quedó ayer un guardia de seguridad para evitar cualquier incidencia durante la noche aunque la lluvia fue el mejor aliado.