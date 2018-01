Álvaro Alonso sustituirá en noviembre a Muñiz al frente del recinto ferial

El secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso Ordás, será el próximo director del recinto ferial Luis Adaro una vez se jubile en noviembre Álvaro Muñiz Suárez. "Cumplí mi ciclo", afirma el actual responsable, después de 25 años vinculado a la feria. "No sé si lo hice mejor o peor, pero dentro de la institución tuve la oportunidad de realizarme profesionalmente. Y todo lo que he hecho, lo hice en equipo", recalca Muñiz. El presidente de la Cámara, Félix Baragaño, sostuvo ayer en una entrevista radiofónica que la solución "lógica" es que Alonso Ordás sea el que "vaya asumiendo poco a poco las responsabilidades" del recinto. No será la primera vez que el secretario general de la Cámara compagine cargo con la dirección del recinto ferial, algo que ya se dió en su momento en la figura de Pedro García Rendueles.

Para Baragaño, la figura de Muñiz es "absolutamente insustituible", aunque lógicamente tendrá que haber relevo. Y lo "más razonable" es que su testigo lo recoja el actual secretario general de la Cámara Álvaro Alonso, quien ayer rechazó hacer declaraciones al respecto. "No es el momento", zanjó. Por su parte, Álvaro Muñiz (Gijón, 1953) indicó que la decisión de jubilarse "ya se la anuncié al presidente cuando cumplí los 60". El próximo 24 de noviembre hará 65 años y abandonará definitivamente su puesto. "No es que esté cansado, las personas cumplimos ciclos y mi obsesión siempre fue no quedarme agarrado a las cosas. Soy coherente conmigo mismo", asegura.

Su retirada, no obstante, "no quiere decir que no vaya a seguir haciendo cosas". Pero sí al menos en un segundo plano. "Todo lo he hecho en equipo, aunque yo fuese la cara visible de la feria", dice para añadir a continuación: "La Cámara me lo ha dado todo". Muñiz fue nombrado director adjunto en 1993 y desde 2001 ostenta el cargo de director. Este agosto dirigirá su última Feria de Muestras. La Cámara de Comercio tendrá también este año elecciones.