"Sentimos un respaldo muy fuerte", afirma el director de la Escuela

La dirección de la Escuela Politécnica de Gijón siente un "respaldo muy fuerte" para seguir peleando por su grado de Ingeniería de Organización Industrial. El apoyo además, asegura Juan Carlos Campo, procede "de todos los ámbitos": no sólo de la Universidad de Oviedo, sino de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de los propios ingenieros profesionales. "Ahora tenemos que hacer valer nuestros argumentos. Si hay cosas que cambiar, estamos dispuestos a hacerlo. Llevamos diez años esperando por esta titulación y esperaremos el tiempo que haga falta", expresa el director de la Politécnica.

El rectorado de la universidad alegará punto por punto el escrito de rechazo de la consejería de Educación, aunque Campo tiene dudas de que sean atendidas. "El documento no da la opción de alegar, pero lo haremos. El grado no es sólo para la Escuela, sino para toda la comunidad", recalca. En el supuesto de que el Principado autorice finalmente su implantación, la titulación no podrá impartirse el curso que viene como estaba previsto. La respuesta de la Agencia de Evaluación de la Calidad tardaría unos seis meses.