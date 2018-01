Casi 500 solicitudes sin resolver obligan a parar las subvenciones para fachadas

El programa municipal de subvenciones para obras en edificios va a sufrir un parón. Al menos, en cuanto a la recepción de solicitudes. Y todo porque el Ayuntamiento de Gijón tiene sin resolver un "volumen considerable" de expedientes a los que es obligado ir dando salida. En concreto, a fecha 31 de diciembre del pasado año, son 481 las peticiones vecinales de ayudas que aun no han obtenido una respuesta a su petición. 286 de ellas pertenecen al capítulo de rehabilitación de fachadas, 186 a la eliminación de barreras arquitectónicas y 9 al plan de reforma de las fachadas del Muro de San Lorenzo. Algunas de estas peticiones datan hasta de los años 2013 o 2014 aunque el año que más peticiones sin respuesta acumula es 2017, con 309.

Llegados a este punto, y ante tal engrosamiento de las cifras, el Ayuntamiento tomó como buena la recomendación de la Sindicatura de Cuentas y ha optado por modificar las bases generales de estas subvenciones, una medida que se aprobó ayer en la Junta de Gobierno local. Así, a partir de ahora, la convocatoria de subvenciones no será continuada -se podían presentar en cualquier momento-, sino que se acotará un periodo temporal concreto para ello. Y, además, irá inalienablemente vinculada a una partida presupuestaria concreta, consignada en los presupuestos municipales para el año.

El otro gran cambio son los criterios para la obtención de estas ayudas. Hasta ahora, las subvenciones se concedían por orden de llegada, de tal manera que si alguna de estas peticiones no se resolviera en un ejercicio, tenía prioridad para el próximo. Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, la concesión se realizará por medio de una convocatoria pública en concurrencia, en base a una serie de criterios que están por desarrollar. "Este semestre nos vamos a centrar en liquidar lo pendiente para no acumular más expedientes", aseguró la edil Ana Braña; "se va a tramitar todo lo que haya entrado a 31 de diciembre, lo demás tendrá que esperar a la convocatoria, que está pendiente de definir todavía". De hecho, aseveró Braña, "hay muchos expedientes listos, cuando tengamos disponibilidad presupuestaria pasarán a Junta de Gobierno para su aprobación" ya que, "por la regla de gasto, el pasado año tuvimos que controlar la concesión". Braña quiso puntualizar que, con los nuevos criterios "no tiene por qué ser más difícil conseguir las subvenciones".