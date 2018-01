"Deje de enredar y lleve al Pleno un presupuesto", insta el PSOE a Carmen Moriyón

Ultimátum del PSOE a Carmen Moriyón: "Deje de enredos, realice un proyecto de presupuestos y llévelo a debate en el Pleno". El portavoz municipal de los socialistas, José María Pérez, instó ayer al gobierno forista a presentar "cuanto antes" un modelo de cuentas para 2018 que saque de la prórroga a Gijón. Pérez exige que el nuevo proyecto sea debatido en el pleno de febrero, de tal forma que "si no consiguen los apoyos suficientes, la alcaldesa se someta a una cuestión de confianza ligada a los presupuestos", como ya habían reclamado.

El PSOE llevará estas peticiones al Pleno de este mes en forma de proposición. "El gobierno no puede seguir eludiendo sus responsabilidades y dejar al municipio sin cuentas. Foro tiene que reconocer que está en una posición de minoría y que no puede imponer sus voluntades al resto de grupos", denunció Pérez. El portavoz socialista hizo hincapié en el mecanismo legal que tiene el equipo de gobierno -la cuestión de confianza- para sacar a la ciudad de la parálisis. "Ojalá existiese esa opción a nivel autonómico. En el ámbito municipal la hay, por lo que no es normal que sigan culpando de la falta de presupuestos a la oposición", señaló. José María Pérez sostiene que Moriyón no quiere someterse a un debate porque "sabe que puede perderlo con estos mimbres".