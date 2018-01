"La eliminación de la barrera ferroviaria tiene que implicar un cambio en la movilidad"

En esta misma línea se pronuncia el concejal de la formación morada David Alonso: "Seremos prudentes a la espera de conocer la documentación técnica de lo acordado y respecto a que el presupuesto de casi 800 millones realmente se ejecute". La formación morada "dará su apoyo a las soluciones técnicas si finalmente son las correctas y adecuadas" e insiste en que "es preciso que comiencen las obras lo antes posible".

Pablo González, concejal del Partido Popular (PP), asegura que la modificación en el proyecto de integración ferroviaria de Gijón será una "sorpresa" para otros, no para su partido. "Sabemos que hay un Ministro que apuesta por la ciudad", manifestó, en relación al titular de Fomento, Iñigo de la Serna. "Responde con decisiones concretas y, además, comprometiendo sus planteamientos con presupuesto económico". Para el cedil popular, las propuestas del Ministerio son un desmentido en toda regla a los "muchos agoreros" dispuestos siempre, en su opinión, "a tirar piedras contra el PP". "El Ministro ha sido capaz de negociar e integrar intereses de tres administraciones", subrayó, antes de encadenar: "las cosas salen, así que no es sorpresa y hay quienes deberían sonrojarse".

Aurelio Martín, de IU, asegura que la solución acordada el martes en Madrid es "mejor que la anterior", puesto que "los objetivos son más ambiciosos". "Se atienden las demandas históricas de IU y del movimiento vecinal", resalta el portavoz municipal de la coalición en el Ayuntamiento, que también da cuenta de "los peros". "Tienen que ver con la credibilidad del PP y del Gobierno nacional. No hay ciudad por la que no pase el Ministro (Íñigo de la Serna) y anuncie obras millonarias. En Gijón llevamos 15 años de incumplimientos", protesta. A IU le preocupa asimismo el montante económico, "que es muy alto", y duda de las soluciones técnicas. "Desde el Palacio de Justicia hasta La Calzada, las vías se van elevando. ¿Cómo se va a integrar eso?", se pregunta.

En Ciudadanos ven "positivo" el acuerdo, pero como el resto de grupos recelan de las soluciones técnicas. Por ello, reclaman "una reunión de la Comisión del Plan de Vías para que nos lo expliquen detalladamente". En cualquier caso, dice José Carlos Fernández Sarasola, "creemos que es importante que por fin parezca que se vaya a desbloquear este proyecto, si bien nos mostramos prudentes en el sentido de que, hasta ahora, todos los compromisos y acuerdos alcanzados han sido verbales, y todavía no se han traducido en la firma de un nuevo convenio".

Entre las asociaciones vecinales de la zona Oeste de la ciudad, la noticia deja un regusto de "moderada satisfacción". "La eliminación de la barrera ferroviaria tiene que implicar una transformación de la movilidad de la zona", enfatizó Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón. "Este proyecto tiene que traer consigo un cambio integral de la ciudad", añadió. Desde la federación vecinal, se insiste en la necesidad de que "ese terreno que se gana a las vías, sea para recuperar espacio público, que su uso sea para los peatones y que sirva para comunicar y vertebrar El Polígono con los barrios de la zona Oeste", como La Calzada, Moreda o Natahoyo.

"La música suena bien pero queremos ver la letra", resumió Arias, que pidió que, una vez se firme el nuevo convenio de Gijón al Norte, se convoque la comisión técnica del consejo social para dar a conocer a las entidades vecinales y demás tejido asociativo representado, las condiciones del nuevo proyecto ya que "no sabemos cómo va a ser el tipo de cubrimiento que van a utilizar".

La federación vecinal pide que "la voluntad de hacer cosas se transforme en realidades", marcando el primer hito a conseguir en "la puesta en marcha y adecuación del metrotrén", ya que ven con "prudencia" la "lluvia de millones". "Para ver si es real o no, se necesita más que nunca proyectos, plazos e inversiones", subraya Adrián Arias.

"Es para estar muy orgullosos y satisfechos; es la prueba evidente de que la presión social tiene su efecto", valoró Arias, que toma como bueno el cubrimiento de las vías, como sustitución al soterramiento "si la solución de movilidad que da suple con creces". Por último, el representante vecinal entiende que "la petición de la llegada de la integración ferroviaria hasta Veriña era una petición de máximos, entendemos que su desembolso no es asumible", aunque asegura que "es una petición histórica de la federación vecinal y no vamos a desentendernos de ella". "Es curioso que el acuerdo haya sido más fácil entre tres administraciones con tres colores políticos distintos que cuando había uniformidad", concluyó.

Más críticos se mostraron los representantes vecinales de los barrios afectados directamente por la propuesta. Salvador Menéndez, presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada aseguró estar "desconfiado": "Están dando vueltas al balón pero es humo todo lo que se vende. Lo que tienen que hacer es traer dinero y hacerlo. Para Menéndez, la apuesta debería seguir siendo "soterrar las vías hasta Veriña".

Por su parte, Álvaro Tuero, al frente de la Asociación de Vecinos "Atalía" de Natahoyo, aseveró que "cuando vea una máquina empezar a trabajar, daré saltos, pero hasta que no lo vea no lo creo". El representante vecinal arguyó que "si llega así y se hace todo como dicen, aplaudiremos con las orejas, pero espero no encontrarme con otra decepción, que llevamos quince años con esto y ya vi mil maquetas y proyectos". Tuero sí entiende que "no es lo que se pedía, pero sería un gran salto cualitativo; se taparía una brecha y quedaría toda la zona Oeste comunicada con El Polígono".

Manuel Cañete, presidente de la Asociación de Vecinos "Evaristo San Miguel" de El Polígono se muestra ansioso por "empezar a ver picos y palas". Para Cañete, "llevamos muchos años con proyectos, dibujos y planos. Lo cojo con pinzas, pero creo que es mejor de lo que había". Eso sí, solicita conocer de primera mano el proyecto para poder cerciorarse de que "la solución no sea otra barrera entre barrios, sino una zona transitable". Así, solicita la presentación del proyecto con todas sus explicaciones en la comisión técnica del consejo social de la ciudad "para que toda la ciudadanía pueda darle el visto bueno". Una de las ganancias que más valora Cañete es la posibilidad de desdoblar la avenida Juan Carlos I, ganando ese espacio a las vías, de tal forma que se pueda aumentar el número de carriles y poder conformar con ello "una salida natural de Gijón", aunque entiende que "es complejo".