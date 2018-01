Una mujer de 79 años, herida al hundirse el balcón de un primer piso en el que estaba sentada

Se encontraba sentada en una silla en el balcón de su casa, de un primer piso de un inmueble antiguo en el número 18 de la calle Ceán Bermúdez, cuando el suelo del mirador se hundió y se precipitó a la calle. La mujer tuvo que ser trasladada urgentemente al hospital de Cabueñes, al sufrir policontusiones, pero su estado se encontraba fuera de gravedad al cierre de esta edición.

Los hechos tuvieron lugar pasada las siete de la tarde en un edificio antiguo de dos plantas situado en la calle Ceán Bermúdez, a escasos metros de la avenida Manuel Llaneza, en una zona sin apenas locales comerciales y tránsito de peatones que pudiesen presenciar en directo el suceso.

La mujer se encontraba en un balcón, que era un saliente de la casa donde la mujer tenía la cocina, cuando el suelo se derrumbó. Lo que le hizo precipitarse desde la altura del primer piso a la calle. La mujer fue trasladada a Cabueñes debido a su avanzada edad y por precaución.

Al lugar de los hechos se desplazó efectivos de bomberos, que realizaron comprobaciones de la estructura y que achacaron lo sucedido a la antigüedad del edificio, descartando que los efectos del temporal de los últimos días pudiesen haber afectado al edificio.

Hasta el inmueble de la calle Ceán Bermúdez también acudieron agentes de polícía así como sanitarios de emergencias médicas. Debido a los restos de escombros y a las comprobaciones efectuados se cortó el paso de vehículos entre la calle San José y la avenidad Manuel Llaneza.

La mujer se precipitó desde una altura de cuatro metros y no hubo que lamentar ningún daño más ya que en ese momento no había ningún peatón circulando por esa acera. El suceso llamó la atención de muchos de los paseantes que se encontraron los restos de la terraza sobre el suelo instantes después. "Es increíble cómo ha cedido el suelo y más que no le haya pasado nada a la persona que ahí se encontraba", señalaron algunas de los viandantes que observaban los trabajos de apuntalamiento de la estructura por parte de los bomberos.

Por otra parte, los efectos del temporal, que ayer se manifestó con un fuerte viento y lluvia en algunos tramos de la mañana y la tarde en la ciudad, provocó que los bomberos tuviesen que intervenir junto al parador Molino Viejo, cerca del campo de El Molinón, por la caída de unas ramas de un árbol, pero sin que pasase a mayores.