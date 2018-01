Oposición y vecinos piden pasar "de las palabras a los hechos" con el plan de vías gijonés, que le costará al Ayuntamiento más de 80 millones de euros. Los grupos municipales ven "un avance" prolongar la integración ferroviaria hasta La Calzada, pero recelan de las promesas -salvo el PP- del Ministerio de Fomento "después de quince años de incumplimientos". Igualmente, los vecinos dicen que "hasta que no veamos las máquinas trabajar, no nos lo creeremos". Adif, Principado y Ayuntamiento acordaron el martes en Madrid invertir 70 millones de euros más -el total de la obra tendrá un coste de 786 millones- para cubrir el trazado del tren hacia el Oeste. Así, las vías se soterrarán hasta el Palacio de Justicia y a partir de ahí irán tapadas con un jardín mediante la extensión del parque de Moreda.

"No será la mejor solución, pero es la que más se ajusta a la demanda de Gijón y a nuestra capacidad técnica y económica", aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA el consejero Fernando Lastra. El titular de Infraestructuras hizo hincapié una vez más en el "enorme esfuerzo económico" que realizarán las tres administraciones para convertir en realidad el plan de vías. "Yo trabajo para que las cosas sean reales y vayan al boletín (al BOE). Es el momento de la unidad institucional", afirmó en respuesta a las dudas expresadas por los portavoces municipales. La previsión es que el nuevo convenio se cierre a finales de este mes. Lastra concretó que el nuevo cubrimiento será transitable para peatones, pero no para coches: "No está diseñado para el tráfico, aunque tendrá la solidez suficiente como para que pase un vehículo".

La obra permitirá conectar peatonalmente El Polígono con Moreda, ampliar el parque de este último barrio, eliminar el puente de Carlos Marx y desdoblar la avenida Juan Carlos I. Se tratan en su mayoría de viejas demandas vecinales, como destacó el martes el portavoz forista Fernando Couto. Sin embargo, la oposición sigue sin tener clara la solución técnica que se plantea. Entre otros aspectos, los ediles se preguntan cómo va a integrar el Ministerio la pendiente de las vías desde el centro de Gijón hasta La Calzada. Los detalles tendrán que esperar a la redacción del informe técnico, pero lo que está claro es que la infraestructura será desplazada hacia el norte -ahora está junto a la autopista- y uno de los tres trazados, el de Gijón- Oviedo, requerirá la instalación de rampas hasta La Calzada, como recoge el proyecto. La colocación de las vías por el centro del solarón permitirá recuperar la antigua entrada a la ciudad por la rotonda de la Avenida Portugal, que se convertirá en un bulevar.

Entre los grupos de la oposición reina la cautela. Como prueba, el PSOE, que a través de su portavoz municipal José María Pérez, "Josechu", valora el anuncio "positivamente", aunque "con prudencia". "Se plantea un cubrimiento de vías que facilita la conexión entre barrios y hay un compromiso del Ministerio, que antes no había, para dotarlo económicamente. Pero hablamos también de prudencia porque son anuncios para el futuro, que carecen de presupuestos", explica Pérez. Los socialistas recuerdan que Fomento "dio plazos para la estación intermodal, que fueron retrasando sistemáticamente". "Queremos que el plan de vías deje de ser teoría y pase a ser una realidad práctica", comenta el portavoz municipal, que "echa de menos" un compromiso relativo al túnel del metrotrén.

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, considera que prolongar la integración ferroviaria hasta La Calzada es "un avance", pero "queremos ver la letra pequeña: los plazos y las cuantías económicas".