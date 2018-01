La "dificultad de diálogo" truncó la Ingeniería de Organización

"No cabe duda que hay una falta de comunicación y entendimiento entre la Universidad de Oviedo y la Administración Autonómica, algo que se debe solventar cuanto antes para que situaciones como estas no sigan repitiéndose en un futuro". Es el resumen que hacen desde el grupo municipal de Ciudadanos, del desencuentro surgido entre los portavoces de la Escuela Politécnica de Ingeniería y la Dirección General de Universidades del Principado a costa del respaldo o no a la implantación en Gijón del grado de Ingeniería de Organización Industrial. Y lo hacen con el concimiento que les da haberse reunido, en los últimos días, con la dirección de la escuela gijonesa y la portavoz regional de Universidades. "Falta diálogo y hay una indefinición del marco competencial de cada uno", describen. El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, José Carlos Fernández Sarasola, tiene claro que ambas administraciones -la universitaria y la regional- "están de acuerdo en la necesidad de estos estudios, las discrepancias radican en si deben articularse como master, grado o mención de grado, algo que en nuestra opinión debe ser decidido por la Universidad mientras que la Administración sólo debería pronunciarse sobre la oportunidad, necesidad o viabilidad de su puesta en marcha".

Ciudadanos va a proponer una serie de cambios a la declaración institucional presentada por Xixón Sí Puede y modificada por el PSOE, que busca un consenso municipal para apoyar la implatación de los estudios de Ingeniería de Organización Industrial en la ciudad. Pedirán que se refleje mejor el respeto a la autonomía universitaria para definir el contenido y tipo de estudios.