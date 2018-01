"Estoy hasta las narices de mentiras", dice Alonso tras el incendio de Riestra

Las llamas del incendio de desguaces Riestra siguen encendidas una semana después. Aunque en este caso en el lado político debido a los reproches que hacen desde la Coordinadora Ecologista de Asturias y el grupo municipal Xixón Sí Puede a la gestión del incidente por parte del Ayuntamiento de Gijón. "Estoy hasta las narices de mentiras", espetó ayer el edil David Alonso, que exigirá la comparecencia en próximo Pleno del responsable de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio "para que explique qué pasó en desguaces Riestra". Unas críticas de las que tampoco se libra la empresa Daniel G. Riestra, a la que ambos acusan de no disponer de las suficientes medidas de seguridad para afrontar episodios como el del incendio, que generó una gran nube de humo sobre la ciudad.

"¿Cómo se atreven a decir que no hubo nube tóxica sobre la ciudad? La vimos todos". El concejal opina que el gobierno municipal debió informar de lo sucedido "públicamente" y "no a través de las redes sociales". "Como la nube tóxica no mata con un hacha... Pero la contaminación se va acumulando", denunció.

La marca local de Podemos en Gijón criticó también la falta de puntos de suministro de agua y el fallo de los hidrantes en las inmediaciones del incendio, un problema que fue subsanado por la Empresa Municipal de Aguas (EMA) al pinchar dos tuberías de la zona que garantizaron el suministro de agua a los equipos de extinción. Según aseguró David Alonso, en Gijón hay sobre mil hidrantes y, sin embargo, la empresa de desguaces no cuenta con ellos. "Es responsabilidad del Ayuntamiento ver si las empresas cumplen. Hay un reglamento industrial que exige el número de hidrantes que deben tener y hasta la presión del agua", puntualizó.

La misma lectura realizan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias que solicitará "una investigación" para esclarecer las razones por las que ni Principado, desde la consejería de Medio Ambiente, ni el Ayuntamiento advirtiesen del riesgo que suponía para "las personas sensibles" las nubes generadas por el incendio. Máxime ahora que disponen de los datos "de las estaciones privadas": la de Tremañes -sostienen los ecologistas- se disparó un 1.900 por cien "al paso de la nube contaminante".

Por otro lado, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas que motivaron el incendio en el desguace. Todos los datos servirán para elaborar un informe que se remitirá al Juzgado que instruye el incidente.