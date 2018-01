Buscan a un joven que huyó de un centro de menores el 1 de enero

La familia de un gijonés de 16 años, y vecino del barrio de El Cerillero, ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para tratar de localizarle pues llevan sin noticias suyas desde que se inició el año. El joven -que se llama Israel G. S., es rubio, de ojos claros y mide aproximadamente 1,70 metros- disfrutó de un permiso de fin de semana que le concedieron en el centro de menores de Sograndio, donde reside por orden judicial, con la advertencia de regresar el día 1 de enero pero se escapó.

El joven desaparecido ingresó hace unas semanas en Sograndio, en Oviedo, después de ser detenido por pequeños hurtos e incautarla marihuana en uno de ellos. "Se volvió problemático hace unos seis meses", explica su tío, Marcos Souto, que fue quien realizó el llamamiento en redes sociales. No obstante, con motivo de las fiestas de Navidad, se le dio un permiso de fin de semana para disfrutar del 30 de diciembre al 1 de enero en casa de su abuela. Debía volver a las 20 horas del primer día del año pero aprovechó un descuido de su abuela para huir de casa. Su tío sospecha que se fue con su novia, una mujer de 28 años. "Desde que colgué su foto me han escrito varias personas que le han visto y siempre estaba con ella, que es vecina de El Natahoyo, pero ella dice que no sabe nada de él", asegura el tío del menor.

La familia de Israel G. S. se puso en contacto con el centro juvenil de Sograndio -que ha declinado responder a preguntas de este periódico- y, según su tío, le aseguraron que "ellos se encargaban de denunciar la desaparición". "No sabemos si es así o no, así que el lunes iremos a Comisaría a preguntar si hay una denuncia y sino la pondremos nosotros", sostiene Marcos Souto.

Todos confían en que esté escondido por no querer regresar al centro pero le piden al adolescente que se ponga en contacto con ellos para decir que está bien. "Llevamos muchos días muy preocupados", lamenta el tíó del joven.