La llave del matrimonio está en San Pedro

No hay en toda la ciudad un templo más fotografiado, pintado o filmado que la iglesia de San Pedro. Y es que la parroquia gijonesa "tiene su aquel", como asegura su titular, Javier Gómez Cuesta, que en la mañana de ayer repartió alrededor de una treintena de fechas nupciales para el próximo 2019. Una vez más, como cada inicio de año, las puertas del templo de la bahía lucieron ayer, a primera hora de la mañana, acompañadas por la cola de aquellos que no quieren perder la oportunidad de casarse en la parroquia más emblemáticade Gijón.

Pasadas las dos de la mañana llegaron los primeros novios para hacer cola, movidos "por los antecedentes de otros años, que sabemos que siempre viene gente". La suya, es una historia que se repitió en el día de ayer: acuden a coger fecha para su boda, pero su entorno aún no conoce la noticia de las futuras nupcias. "San Pedro es un referente de Gijón, así que decidimos venir, antes de que sea demasiado tarde", asegura complacida la futura esposa: "Yo estudié en el Santo Ángel, así que quería casarme aquí". Al contrario que muchos otros, buscan una fecha aproximada, pero no un día concreto con un significado especial. "Queremos alrededor del 20 de julio para que haga buen tiempo, pero tampoco meternos en agosto", confirma quien tiene por delante, un año y medio para dar la feliz noticia a sus familiares y amigos.

Precisamente, la tradición familiar es la que impulsó a Nacho Mayoral y Mónica Gavilán, pareja desde hace alrededor de cuatro años, a pegarse un madrugón y hacer cola desde las 5.30 de la mañana frente a San Pedro, donde se casaron los padres del novio. "Me gustaría casarme en el mismo lugar", confirma Mayoral, "la verdad es que me haría ilusión". Su pareja, no duda en asegurar que "claro que merece la pena" el frío que pasaron durante las gélidas primeras horas del día junto al litoral cantábrico, a las que hicieron frente pertrechados con ropa de abrigo, guantes y gorros de lana. "Estamos muy ilusionados", asevera Gavilán, "la iglesia es un emblema de Gijón". Por ello, tienen claro el día que quieren elegir: el 29 de junio, día de San Pedro. "De momento vamos a elegir la fecha y luego ya organizaremos el resto", apuntilla Gavilán que, eso sí, quiere "que sea por la mañana, para que no se me haga corta".

Y a por un día concreto, aunque quizá con mayor significado aún, acudieron Olaya Monteserín y Germán Ramallo. La fecha deseada, el 29 de junio. El motivo, "fue el día que me pidió matrimonio, el verano pasado, en Fornells, Menorca", explicita Monteserín, "fue bajo el mar, haciendo submarinismo, con todos compinchados, a mis espaldas, fue un show en el pueblo", rememora la novia. "Yo soy amante de los deportes marinos y practico pesca submarina, así que lo organicé todo con una escuela de buceo", explica Ramallo, que le pidió matrimonio por medio de un cartel, sacando el anillo en las profundidades del océano, "por eso ahora nos queremos casar al lado del mar". Además, Ramallo aún recuerda cómo, "cuando vine de Argentina, con doce años, lo primero que recuerdo de Gijón es la iglesia de San Pedro", explica este argentino de nacimiento, bautizado junto al río de la Plata y que pasará por el altar a orillas del Cantábrico.

"San Pedro sigue siendo un lugar significativo, entrañable", confirma su párroco, Javier Gómez Cuesta. Sin embargo, entiende que "ya no es lo que era hace unos años. Antes se formaban más colas, era espectacular, pero ahora ya no", confirma, haciendo buena la frase que repetía durante esa época: "hay sitio para todos". "Al final, todos encuentran fecha, solo que algunos quieren un día muy concreto", analiza Gómez Cuesta, "no es hasta marzo o abril donde se llena de verdad el cupo, y luego es más difícil encontrar huecos". El párroco entiende que, lo que hace única a San Pedro es "su emplazamiento, su arquitectura y que tras la ceremonia no salen a la calle, sino a una plaza". El mismo Campo Valdés que, en 2019, los familiares y amigos de estas parejas llenarán de arroz tras el inevitable "sí quiero".