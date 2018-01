Moriyón asume el fallo de no alertar a la población sobre el incendio de Riestra

Encarados, elevando el tono de voz, quitándose la palabra el uno al otro y entre reproches en lo político y lo personal acabaron el forista Esteban Aparicio y el podemista David Alonso su rifirrafe a cuenta del incendio sufrido a principios de mes en la empresa Daniel Riestra y las consecuencias medioambientales de la nube que generó el fuego. La alcaldesa, Carmen Moriyón, ejerció su autoridad para poner fin a la bronca. "Se acabó. Ahora hablo yo", sentenció.

Y lo hizo para reprocharse "el déficit de comunicación" con la población. Asumió Moriyón que aunque los protocolos no ordenaran informar y era responsabilidad del Principado "teníamos que haber sido más decididos. Sea del color que sea la nube, hay que informar. Estos nos debe servir para aprender". La falta de información que tranquilizase a la población fue el reproche común de todos los grupos de la oposición al gobierno.

La Alcaldesa le puso el punto final a un debate que abrió David Alonso de Xixón Sí Puede al exigir una comparecencia extraordinaria de Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana al que acribilló con un largo listado de preguntas. Las explicaciones de Aparicio no le convencieron. Sobre todo cuando el forista ironizó con la "nube tóxica, bueno supuesta nube tóxica" y defendió con vehemencia que en ningún momento hubo "riesgo alguno" por contaminación para los gijoneses. Sobre el incendio hay abierta una investigación judicial y también otra medioambiental dentro de las competencias del Ayuntamiento.

Aparicio dejó claro que no se quemaron neumáticos sino restos de vehículos inertizados y que generó gran tranquilidad el informe de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) que daba buenos datos sobre la dirección del viento, las condiciones de ventilación y el elevadísimo grado de posibilidad de lluvia. El concejal avaló el cumplimiento de la empresa en todos aquellos permisos, licencias e inspecciones de competencia municipal. También resaltó el edil que la empresa tenía hidrantes, un depósito de agua y el suministro de la Empresa Municipal de Aguas y de Cadasa. El problema fue que la cantidad y la presión resultaron insuficientes ante la magnitud del fuego por lo que se recurrió al pinchazo de la EMA. Un dato: solo en la primera hora de actividad de los bomberos se usaron dos millones de litros. Estuvieron 33 horas.

Alonso acusó al forista de escudarse en las competencias de otras administraciones cuando "nuestra primera competencia es con los vecinos de Gijón y su salud" y le reprochó que "no se puede salir diciendo que la nube no genera problemas. ¿Hasta cuando vamos a negar la contaminación?". "Más preocupados con la contaminación que nosotros, nadie. Y no somos los que apoyamos a quienes queman ruedas, que eso sí contamina", contestó un Aparicio para quien el podemistas sólo buscaba el lucimiento personal en este tema. Más conciliadora Moriyón le reconoció a Alonso que "comunicamos mal y no podemos decir que la nube no es tóxica".