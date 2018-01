El Pleno reta a la Alcaldesa a hacer números

En manos de Carmen Moriyón queda cumplir o no el mandato plenario, pero ayer la mayoría de la Corporación impuso al gobierno de Foro la tarea de formular unos presupuestos para 2018. La iniciativa liderada por el portavoz socialista José María Pérez fue secundada por Xixón Sí Puede, PP e IU tras eliminarse la referencia explícita a que Moriyón presentase una cuestión de confianza en caso de que el Pleno no aprobase sus cuentas. "Un presupuesto es la expresión de un proyecto político para una ciudad", concretó Pérez.

Para concienciar a la Alcaldesa de la importancia del encargo la oposición hizo suyas las enseñanzas del creador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. "Decía Cascos cuando fue presidente del Principado que el presupuesto es el libro de cabecera de un gobierno. Tan importante lo consideró que al ver derrotado su presupuesto, dimitió y convocó elecciones", recordó el portavoz de IU, Aurelio Marín.

La Alcaldesa firmó a finales de año el decreto de prórroga y lo hizo tras iniciar un proceso de negociación con la oposición pero sin haber presentado un proyecto formal de presupuesto. "¿Qué ganábamos presentando un proyecto que sabíamos que no iba a tener apoyos?", se preguntó en voz alta la edil de Hacienda, Ana Braña, para justificar la decisión de Foro. Braña repartió culpas con PSOE y Xixón Sí Puede al reprocharles que habían hecho peticiones inasumibles. El PSOE propuestas de inversión de 50 millones y el cese del responsable de Empleo y XSP la remunicipalización del servicio a domicilio.

"No tengan la caradura de decir que Gijón no tiene presupuestos por culpa de otros; lo que ustedes nos plantearon era un proyecto que no se podía cambiar en nada. Era lentejas, o las tomas o las dejas", concretó el líder socialista.

Por su parte, Mario Suárez del Fueyo dejó claro que "Xixón Sí Puede quiere un presupuesto pero no le vale cualquier presupuesto" y defendió la apuesta de su organización por vincular el acuerdo presupuestario a la ayuda a domicilio como el año anterior hicieran con la renta social. "El gobierno tiene derecho a no pactar pero tiene la obligación de presentar el presupuesto", concretó. Ciudadanos se posicionó en el no. Igual que Foro.