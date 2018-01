"The Prodigy", cabeza de cartel en el festival musical Tsunami Xixón

El grupo británico "The Prodigy" será el cabeza de cartel del festival Tsunami Xixón, que se celebrará el próximo 3 y 4 de agosto en Gijón, y que para esta segunda edición contará con la presencia de "Bad Religion", "The Hives", "Millencolin", "Lagwagon", "The Vintage Caravan", "Los Coronas", "Dead Bronco", "Viva Belgrado" y "Green Desert Water".

El año pasado la celebración del festival Tsunami Xixón fue uno de los éxitos del verano en Gijón, con una gran afluencia del público en todos los espectáculos, y con la formación "The Offspring" como cabeza de cartel.

Este año estará presente "The Prodigy" con temas tan míticos como "Smack My Bitch Up", "Breathe", "Omen" o "Invaders Must Die", en la que será la única fecha en la que actuará en el norte de España este año y en la que hará las delicias de tanto los fans de la electrónica como del rock más cañero.