El cupón de la ONCE reparte 1,4 millones entre 38 clientes de una panadería de Pumarín

Cuenta su pareja que el miércoles por la noche, cuando Francisco Javier Prieto se enteró que había repartido 1.400.000 euros con 40 cupones premiados de la ONCE, no paró de dar saltos de alegría. "Me llevé una alegría inmensa. El dinero tocó a gente que lo necesita, a gente de un barrio obrero que lleva muchísimos años jugando y que ahora ha recibido su premio", señala este cuponero que llevó a través del número 59.186 premios de 35.000 euros en cada uno de los 38 cupones que vendió a una peña de una panadería del barrio de Pumarín. Los otros los vendió durante su habitual ruta por la calle, mientras que diez se quedaron sin despachar. "Me dio una pena enorme ver esos números hoy (por ayer) en mi casa. Podía haber repartido más suerte todavía", destaca.

Ayer no fue una mañana normal en la panadería El Pilar, en la calle Guipúzcoa número 40, donde poco a poco los agraciados con este pellizco económico se iban dejando caer, como cada día, para comprar el pan. "Muchos de ellos llevan comprando el cupón en la peña los 17 años que llevamos abiertos en este negocio, pero antes había otro en el que se jugaba también, por lo que algunos pueden llevar 45 años, e incluso se ha pasado de madres a hijos la tradición", explica en una de sus mañanas de trabajo más felices Mónica Ciorana, una de las trece empleadas de este negocio, aunque en su caso tendrá que compartir entre sus compañeros los 35.000 euros, ya que todos juegan el mismo cupón.

Algunos de los premiados se pasaron por la panadería a media mañana. Prefieren no dar su nombre, pero sí manifiestan el destino del dinero. "Compraré un coche automático, taparé agujeros y ayudaré económicamente a mis hijos", dice una de las agraciadas. "Habrá que hacer un pequeño viaje para disfrutarlo", señala otra de las premiadas a su lado, que también alaba que "el dinero llegue a personas que llevan trabajando toda su vida, con lo justo, y sin poder darse apenas un capricho".

Francisco Javier Prieto lleva 17 años como vendedor del cupón de la ONCE. Un trabajo al que llegó tras otros tantos años como transportista, pero un problema en el ojo le hizo cambiar de oficio. "Nunca había repartido un premio de más de 100.000 euros. Ahora cuando llegue la hora de jubilarme podré hacerlo tranquilo. No he parado de recibir felicitaciones", señala exultante.