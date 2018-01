El Principado reforzará la inspección en industrias con técnicos del Ayuntamiento

El Principado reforzará las inspecciones ambientales a industrias con técnicos del Ayuntamiento y agentes de la Policía Local ante la escasez de recursos. Así lo adelantó ayer la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, tras reunirse con la Alcaldesa Carmen Moriyón y personal de la Policía y la Guardia Civil. El objetivo del Gobierno regional es "aunar esfuerzos y mejorar la coordinación entre administraciones" para atender la avalancha de denuncias ciudadanas. "La principal dificultad que tenemos es la escasez de recursos para abordar un número cada vez más frecuente de inspecciones. Hay un incremento muy grande de denuncias y llamadas al 112 por la enorme concienciación social", aseguró Marañón. Gijón será el primer concejo en prestar apoyo al Principado para potenciar la vigilancia medioambiental en empresas.

La reunión de ayer sirvió también para poner encima de la mesa "las posibles deficiencias" en la labor inspectora. Entre ellas, la falta de una comunicación "más fluida" entre el Principado y el Ayuntamiento, que, en palabras de la directora general de Control Ambiental, se resolverá con la puesta en marcha de un protocolo especial. Este documento coincide con la redacción del nuevo plan de inspección 2018- 2020, que "irá más allá" que el anterior: "Queremos potenciar la actividad y crear sinergías entre administraciones". Como dato, el año pasado, las actas de inspección superaron las 600 en toda la región. La Alcaldesa Carmen Moriyón resaltó, por su parte, que "es la primera vez que el Gobierno coordina la inspección y vigilancia con un Ayuntamiento" y señaló que la reunión "tendrá sin duda continuidad".

Con respecto al incendio de principios de mes en desguaces Riestra, Elena Marañón, indicó que la Consejería está estudiando las posibles carencias medioambientales de la empresa. De cualquier forma, Marañón dijo que "alarmar a la población innecesariamente, tampoco es conveniente". La directora de Prevención Ambiental puso en valor la cantidad y coordinación de los efectivos y recursos que se pusieron a disposición del control del incendio: "Fue un claro ejemplo de colaboración entre distintos organismos públicos y privados. Estuvieron las horas que hicieron falta y no se escatimaron medios".

También fue prudente Marañón al responder a quienes consideran que las estaciones medidoras de la calidad del aire están mal colocadas en Gijón y por ello no detectan la verdadera situación. "¿Qué no están bien ubicadas? No es así. No obstante se ha encargo un exhaustivo estudio que realizará el Instituto Carlos III para analizar estación por estación su ubicación y el cumplimiento de los criterios fijados por la normativa", explicó. En este sentido, Marañón afirmó que "en los próximos días" el Principado instalará una unidad móvil en los alrededores de El Lauredal para completar el estudio sobre el origen de la polución. La idea es discernir si el incremento de la polución en horario nocturno tiene que ver con un aumento de las emisiones industriales por la noche o con el régimen de vientos.