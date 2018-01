La familia de Germán busca trasladar al joven a un centro de día en Toledo

La evolución de Germán Fernández -el joven que resultó herido de gravedad el pasado mes de julio en una trifulca en la zona de ocio nocturno de Fomento- avanza positivamente y su familia confía en que en el mes de marzo pueda abandonar el Institut Guttmann de Barcelona, adonde llegó en el mes de noviembre tras abandonar el HUCA, para poner rumbo a Toledo, en concreto a un centro de día que no requiere de hospitalización completa como hasta ahora. Y todo gracias a la buena evolución del joven camarero gijonés que ya logra pronunciar "mamá", camina ayudado de un andador, ha recobrado la consciencia y ha comenzado a escribir a través del teléfono móvil.

Esta clínica toledana, Ceadac (de carácter público), sólo recibe a pacientes que no requieren hospitalización -es un centro al que el paciente acude sólo de día- y un nivel de consciencia mínimo establecido. Germán Fernández tiene cita el próximo 6 de marzo para que los especialistas del centro le examinen y determinen si es apto o no para lograr una plaza, aunque desde el Institut Guttmann ya le han transmitido a su familia que previsiblemente cumplirá los requisitos. No obstante, deberán esperar una semana más, tras la cita, para saber si le aceptan en Toledo.

Mientras, varios amigos y familiares han programado una gala benéfica para recaudar fondos en favor del camarero gijonés. El evento será este viernes, a partir de las 19 horas, en la sidrería La Volanta, que regenta la madre del joven. Esta cita solidaria será de entrada libre y gratuita y los promotores instalarán varias huchas en el establecimiento para aquellos que quieran colaborar con la causa, además de que las consumiciones que se realicen irán destinadas también a costear los tratamientos que vaya precisando el afectado. La programación incluye canciones, cuentacuentos y juegos para los más pequeños.

Lenta recuperación

Germán Fernández ingresó en estado muy grave en el HUCA el pasado 14 de julio de 2017, después de ser atendido, tendido en la acera sobre un charco de sangre, por los sanitarios de la UVI móvil que se desplazaron hasta el lugar donde quedó sin conocimiento, en la esquina entre las calles Marqués de San Esteban, tras sufrir un golpe. Pronto se dieron cuenta de que las fracturas craneales y las lesiones cerebrales eran considerables. Después de su ingreso en el HUCA estuvo en coma inducido varios días. Luego, tras casi 50 días, abandonó la UCI para pasar a planta. Allí permaneció hasta el mes de noviembre, cuando el día 13 se hizo efectivo su traslado al Institut Guttmann de Barcelona, donde se encuentra actualmente recuperándose favorablemente de las secuelas que le dejó el incidente de Fomento.

Al tiempo que Germán Fernández trata de recuperarse de las lesiones, desde el juzgado se ha prorrogado otros seis meses la fase de instrucción de estos hechos que hasta el momento cuenta con ocho personas en calidad de investigadas de las que cuatro están en prisión provisional por estos hechos y otros tantos en libertad con cargos. Uno de ellos, tomó recientemente la iniciativa y denunció a uno de los amigos de Germán por una agresión ocurrida aquella madrugada. Una denuncia que ha admitido a trámite el juez, que llamará en los próximos días a declarar a Imad A. -en prisión preventiva por el "caso Germán"- y a Martín F. en calidad de investigado. "Hubo una pelea en la que intervino una decena de personas y en la que mi cliente salió lesionado", asegura el abogado de Imad A.. Una denuncia que la familia de Germán calificó como "vergonzoso".