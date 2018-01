Aumenta la frustración en los niños por "consentirlo todo"

Lo aseguran lo expertos. En los últimos años ha aumentado la frustración en los niños por "consentirlo todo". Los padres están actuando mal, según la experta en gestión de las emociones Salomé Gonzalo. Esta licenciada en derecho que participa en un jornadas del Colegio Andolina y que ayer concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA mantiene que "cada vez los niños tienen menos tolerancia a la frustración".

"Esto se debe a que lo manejamos muy mal; no hay que consentirle todo a un niño para que no se frustre, pero tampoco hay que negárselo todo sistemáticamente. Frustar a un niño a propósito diciéndole a todo que no es un acto condenado al fracaso y además va a llevarlo a no generar una tolerancia, al revés. Cualquier pulsión que tenga se va a convertir en intolerancia y en una necesidad de satisfacción inmediata. La carencia siempre crea angustia que se quiere controlar mediante dependencia o negando las necesidades", explica.

Para Gonzalo no es necesario comprarles cosas a los niños, lo que necesitan es una "presencia de calidad de los adultos". "Se trata de atender las necesidades de nuestros hijos, escucharles y estar ahí. Tenemos que ayudar a los niños con su acompañamiento emocional para poder desarrollar en ellos una autoconfianza y una autoestima que les haga adultos seguros, que sepan tomar sus propias decisiones. Si siempre decidimos por nuestros hijos y creemos saber lo mejor para ellos, no lo lograremos. La fórmula del equilibrio se basa en que no tenemos que decirle a todo que sí ni concederles todo lo que piden, pero siempre tenemos que escucharles y validar sus necesidades", sentencia.

