Sardinas con piercing y dilatadores

Una madre chapada a la antigua y una hija heavy metal con pearcing, dilatadores, cinturón de pinchos y media melena rapada. Este año las sardinas del Antroxu gijonés serán también dos, pero no siamesas como en 2017 sino una madre y una hija opuestas. Las parrochas, cuyos nombres se decidirán por votación popular el próximo 9 de febrero, no pararon de discutir ayer sobre la extravagancia de una y el corte anticuado de la otra durante la presentación del programa carnavalero en el Teatro Jovellanos. Su disputa continuará a partir del jueves 8 (día de las Comadres) en la calle.

"Mama, mama, no te enteres de nada. Esto ye la vida moderna. Hay que vivir al límite", decía ayer la más joven. La reacción de la madre, con gafas, collar de perlas y un espectacular traje azul, no se hizo esperar, arrancando las carcajadas del público: "Mira guaja, yo seré una antigua y no sabré cómo son les coses ahora. Pero lo que sí se ye que tú te vienes ahora mismo conmigo pa casa. Y como no tires de inmediato, gárrote por los pocos pelos que te queden y te pongo una cadena en el fierro esi que tines en el morro... Vas parecer una xata".

La actuación de las sardinas, con baile incluido, fue el plato fuerte de un acto aderezado con el humor del actor y presentador Alberto Rodríguez. Acudió como Agustín Fernández y caracterizado de Elvis Presley, con chandal rosa, peluca y gafas de sol. "Hay que tirar de Gijón parriba", dijo. Y eso es lo que hizo el Ayuntamiento con la programación de este año, que incluirá por primera vez una orquesta, según adelantó ayer el concejal de Turismo, Jesús Martínez Salvador.

El grupo Tekila actuará el sábado día 10 a las 22 horas en el Paseo de Begoña para potenciar una fiesta declarada de interés turístico regional y que aspira a ser referente del Carnaval del norte de España, en palabras de Otea. El presidente de la patronal turística, José Luis Álvarez Almeida, considera que las actividades que ofrece la ciudad por esta fechas "no las tiene ninguna otra ciudad del norte" y eso "hay que promocionarlo fuera". Almeida resaltó que lo que necesita el turismo es unión y en Gijón, con la asistencia ayer de representantes de todos los grupos municipales, la hay. Los menús del antroxu (pote asturiano, picadillo y frixuelos o picatostes) que organiza Otea son un éxito: hay 37 establecimientos hosteleros apuntados. "Agradecemos que Gijón sea nuestra punta de lanza", afirmó.

El Antroxu gijonés busca con cerca de una veintena de actos "la implicación de niños, mayores y colectivos de la ciudad" para animar "una de las fiestas más importantes" en el concejo. El Carnaval comenzará el viernes 9 con el Antroxu Xixón Oeste en el paseo de la playa del Arbeyal a partir de las 16.30 horas. A continuación, tendrá lugar el pasacalle charanguero desde el Paseo de Begoña hasta la Plaza Mayor con la participación de doce grupos. A las 20 horas, Jerónimo Granda volverá a pregonar las fiestas para terminar antroxando a Pelayo en la Plaza del Marqués.

El sábado, a las 12 horas, habrá desfile infantil de disfraces en el teatro Jovellanos, y a las 19 tendrá lugar el XXXI Concurso de charangas en el mismo espacio. Ya por la noche, a las 22 horas, será el turno de la orquesta Tekila en el Paseo de Begoña. Por su parte, el domingo a las 12.30 horas los más pequeños desfilarán por la plaza del Parchís, La Merced, Casimiro Velasco y el Paseo de Begoña. A las 16.30 horas comenzará el concurso infantil en el Teatro Jovellanos y a las 19 horas, de nuevo habrá concurso de charangas. El lunes12, el programa se limita a la tarde con desfile de charangas y carrozas a las 19 horas desde la plaza de toros hasta El Humedal, y DJ Ernesto a las 22 horas en el Paseo de Begoña. Para terminar, el martes tendrá lugar la entrega de premios, el velatorio de la sardina y el entierro.