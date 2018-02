Unas sardinas de "reality"

"¡Mama, anímate que ye el Antroxu!". El Carnaval gijonés está a punto de dar el pistoletazo de salida y sus emblemas de este año no pueden ya con la emoción. Las dos parrochas, madre e hija, visitaron ayer LA NUEVA ESPAÑA de Gijón para darse a conocer en sociedad, por medio de un vídeo emitido en directo en las plataformas digitales del periódico en el que, aseguraron, ya tienen preferencia para su nomenclatura oficial, que se conocerá a lo largo de esta semana: las "Sardaxians", en referencia a las hermanas Kardashian, protagonistas de un célebre programa de telerealidad. "Nos reflejamos mucho en ellas, porque somos muy glamurosas las dos", aseguró la más joven . "Después del Antroxu, vamos a hacer un reality bajo el mar", confirmó su madre.

Las dos parrochas, acompañadas de su inseparable chófer Hilarión, no dudaron en asegurar que "mucho se habla de Cádiz, pero aquí hay un nivelazo impresionante". Madre e hija rompieron una lanza en defensa del "gran nivel" de las charangas gijonesas. "Este año va a ser la de mi madre, porque van a ponerse todos las pilas y va a haber una competencia impresionante", auguró la voz de la veteranía. "Las charangas van para arriba, cada año van a más, este año va a ser la monda lironda", confirmó su primogénita.

YMadre e hija, salvando las distancias, se conocen a la perfección. Una, toda seriedad, cara de displicencia, gafas de ojo de parrocha y collar de perlas con reminiscencias de naftalina. La otra, toda modernidad y transgresión, en plena edad de la parrocha, con piercings, dilatadores y el pelo rapado de un lado.

"Mi madre ye muy buena persona, pero ye muy repunante, no le gusta lo que nos gusta a los jóvenes, no mola pila como nosotros", resumió la benjamina de la pareja, a la que su madre tacha de "rebelde". "Toy apuntándolo todo, cuando lleguemos a casa voy a darte un repaso que vas a alucinar", amenazó la mayor con cierta sorna. Un enfado que durará poco, ya que mañana, jueves de Comadres, saldrán juntas de fiesta. "Ye un poco rollu salir con mi madre porque está chapada a la antigua, entonces tengo que cortame un poco de hacer les coses que me gusten", confirmó la primogénita. "Ya lo hacíamos en el mar, préstanos pasar Les Comadres juntes", explicó su madre. "Mi madre lo que está buscando ye un parrochu pa ella", replicó la joven mordazmente.

Como mordaz, irónico y satírico es el repaso a la actualidad que hacen. "Yo soy pescado azul, pero soy del Sporting, gústame mucho, pero no me preguntes por este año porque me sube la bilirrubina", sentenció la veterana, con mala cara. En cuanto a la política, "en el mar la cosa ye más facilina, aquí todo el rato están al ladrocinio", ceño fruncido.

Todos los pesares se olvidarán desde mañana hasta el próximo martes, con la llegada del Carnaval a Gijón. Las sardinas hacen una petición a todos los gijoneses: "Que no tengan miedo, aunque haga frío y llueva, que salgan a las calles, que disfruten de la fiesta, de los disfraces, de los bares, que salgan de fiesta, bailen mucho y lo pasen muy bien que es una fiesta como ninguna", solicitó la más pequeña. "Y que hagan muchos frixuelos que a mí préstenme por la vida", apostilló su madre. Así hasta el próximo martes, cuando se les dé entierro. "Encima este año es martes y 13, ¡qué buena suerte!", arguyeron estas "Sardaxians" de pacotilla.