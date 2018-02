Seis años de cárcel para el jubilado gijonés que apuñaló a su pareja con un punzón

Roberto A. P., el vecino de El Natahoyo, jubilado de 63 años y con problemas psiquiátricos acusado de intentar matar a su pareja en noviembre de 2016 apuñalándola con un punzón en el cuello y golpeándola con un martillo en la cabeza aceptó ayer ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial una condena de seis años y tres meses de cárcel.

El reo -que lleva en prisión desde que tuvo lugar el suceso en una vivienda de la calle Luis Braile-, pagó antes del juicio la indemnización que la acusación solicitaba para la víctima. Este extremo, unido a la aceptación de los hechos y a la "importante depresión" que el acusado padecía en el momento de los hechos hicieron que el fiscal rebajara la petición de condena -que en un principio fijaba en los nueve años de prisión-, y que se pudiera llegar a un acuerdo para evitar el juicio.

La Audiencia impuso además una orden de alejamiento que le impide acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante los próximos nueve años.

La investigación que llevó a detener al condenado comenzó gracias a la labor de una vecina que salvó a la víctima cuando la agredida bajó corriendo las escaleras gritando "me mata, me mata". "No se le veía la cara porque se le tapaba la sangre", contó entonces la mujer a este periódico. El agresor no opuso resistencia al arresto. Abrió la puerta la Policía y guió a los investigadores para que hallaran los objetos con los que había llevado a cabo el ataque. El agresor abordó a su mujer cuando estaba tumbada en la cama. El hombre llevaba varios años con la víctima.

Los vecinos nunca conocieron peleas entre ellos. Lo que sí admitían en el edificio donde tuvo lugar el ataque es que la mujer "pasaba temporadas fuera de casa". El agresor llevaba tiempo divorciado cuando conoció a la víctima, una mujer natural de un pueblo de Salamanca con la que pretendía rehacer su vida. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores.