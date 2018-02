El Pleno tumba el ajuste presupuestario de Foro como castigo a su gestión económica

Primer correctivo del Pleno al gobierno de Carmen Moriyón en materia económica. La oposición castigó ayer al gobierno que ha colocado a Gijón en el punto de mira del Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de la regla de gasto devolviendo a toriles su primer gran ajuste al presupuesto prorrogado. Una propuesta global de gasto de 17,2 millones: 16,5 millones para inversiones ya comprometidas y 738.600 euros para convenios nominativos que no tuvieron amparo en el decreto de prórroga.

El equipo de gobierno desoyó tanto el mandato plenario de presentar unos presupuestos completos para 2018 como la propuesta de adelantar las líneas generales del plan económico financiero al que obliga el incumplimiento de la regla de gasto. También hizo oídos sordos al informe desfavorable que sobre el ajuste emitió la comisión de Hacienda y no aceptó las sugerencias -una del PP y otra de Xixón Sí Puede- de retirar los asuntos para negociarlos y llevarlos a otro Pleno. Así las cosas, Foro no logró apoyos. La mayoría de la izquierda se impuso sobre el voto favorable de Foro, PP y Ciudadanos en el expediente relativo a inversiones y Foro se quedó solo en la defensa de los convenios nominativos ante la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del resto de los grupos.

En saco roto cayó la petición de Ana Braña, edil forista de Hacienda, a los grupos de que reconsideraran su posición para "no generar retrasos innecesarios en compromisos que son ineludibles. Además, estas modificaciones no comprometen la situación económica del Ayuntamiento ni son un obstáculo para el plan económico". En el paquete de inversiones, a financiar con un préstamo, iban desde 5, 1 millones para el pago de anualidades de subvenciones de fachadas a 4,5 millones para hacer frente a los préstamos de Gijón al Norte y la Zalia pasando por partidas para la escuela infantil de Contrueces, el campo de fútbol femenino, la pista de La Algodonera o las obras de rehabilitación del edificio de Tabacalera.

En cuanto a los convenios, la única novedad sobre los existentes en 2017 es el referido a Apta "y es para dar empleo a 25 chavales. ¿Qué les decimos? ¿Qué esperen en su casa porque la oposición tiene dudas?", increpó Braña a una oposición que, desde el primer momento, dejó claro a Foro que no les traspasase la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones. "No ofendan y no hagan trampa. ¿Nos quieren hacer creer que la obra de la escuela infantil de Contrueces iba a empezar mañana? Llevo oyendo hablar de ella desde que me siento aquí", dijo Ana Castaño (IU) mirando a varios vecinos de Contrueces y dejando abierta la puerta a repetir la votación en un próximo Pleno. Una opción a la que nadie se niega.

"La escuela de Contrueces lleva dos años empantanada y ahora nos la traen con urgencia, las sedes vecinales de Veriña y Somió son de 2014... El problema de la paralización de Gijón no es lo que votemos hoy aquí, es su mala gestión. Nadie discute que hay que pagar esos 5 millones en fachadas, lo que discutimos es que se mienta a los vecinos y no se dé información sobre la situación económica del Ayuntamiento", concretó José María Pérez, portavoz del PSOE. Y es que nadie hizo críticas de fondo a las inversiones presentadas. El problema está en los tiempos y las formas y por eso el tirón de orejas al equipo de gobierno. "No podemos desligar estas inversiones del plan económico financiero", sentenció Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, antes de pedir al gobierno que retirara la propuesta "porque de lo contrario nos veremos obligados a votar en contra". Un voto negativo que lamentó expresamente Braña "porque nosotros cumplimos con la renta social y ustedes han sucumbido y no aguantaron los envites".

Ese fue el "castigo" de la mañana de pleno municipal, pero por la tarde la regla de gasto volvió a ser excusa para atacar al gobierno local en la sesión de continuación de pleno. Y para censurarle formalmente, ya que censurar fue el verbo conjugado en una proposición firmada a medias por PSOE e IU y a la que se sumó toda la oposición. El resto del acuerdo insta a Foro a presentar a lo largo de este mes los indicadores económicos, previsiones de modificaciones presupuestarias y compromisos plurianuales en un horizonte de cinco años que garanticen la estabilidad económica municipal. Este mismo acuerdo avalaba la decisión, tomada unas horas antes, de no apoyar las modificaciones que comprometieran gasto sin conocer todos los datos. Información es lo que piden los munícipes para "no votar a ciegas" como explicó José María Pérez (PSOE) ni "dar cheques en blanco" como concretó Aurelio Martín (IU).