Los gestos de sus alumnos que estremecieron a una profesora gijonesa durante "los momentos más difíciles de mi vida"

Una profesora del Instituto Emilio Alarcos de Gijón envió hace unos días una carta al director a LA NUEVA ESPAÑA para agradecer a sus alumnos del tercer curso de la ESO como se portaron con ella durante "los momentos más difíciles de mi vida". Por su interés te reproducimos aquí el texto en el que la propia docente cuenta en primera persona los detalles que tuvieron con ella los escolares: rosas, mensajes escritos... Todo un ejemplo.

"A mi excepcional 3ºD

Esta carta es un mínimo reconocimiento a toda vuestra ayuda en los momentos más difíciles de mi vida. Todo cambió el 30 de enero de 2017 y enseguida percibisteis mi tristeza y me arropasteis como nadie en el instituto. Aquel abrazo de grupo, aquellos mensajes escritos -algunos con faltas de ortografía para no perder las buenas costumbres- o aquella encerrona en el aula para regalarme un precioso ramo de rosas son recuerdos que pervivirán para siempre en mi memoria. Supisteis que la enfermedad había vuelto de nuevo y este curso ya no pude más que solicitar la baja durante cuatro largos y durísimos meses. La reincorporación fue inolvidable gracias a vosotros y vosotras: sinceros abrazos, un aplauso que me estremeció y otro ramo de flores (con encerrona incluida, claro, como no podía ser de otra manera). A pesar de lo difícil que es lograrlo, me quedé muda y solo os pude agradecer el detalle "riñéndoos" por haber gastado dinero en mí. Estas líneas son mi pequeño tributo a vuestro cariño: habéis hecho que todo sea más soportable con esas sonrisas que me regalabais cuando nos veíamos por la calle y me preguntabais cómo iba todo y cuándo iba a volver a trabajar, cuando me decíais que me echabais de menos. No os podéis imaginar lo que significaba para mí. Por todo ello, y para vuestra desgracia, siento deciros que me erijo en vuestra tutora perpetua, así que, como creo que ya sabéis bien, podréis contar conmigo el resto de nuestras vidas. Jamás os olvidaré y siempre guardaré en mi corazón todo lo que me habéis ayudado y enseñado. Soy una afortunada por haber sido vuestra tutora. Os quiero mucho.

Cristina Gavela Albes"