"Son como mis madres", dice la directora de un geriátrico procesada por homicidio

Dos versiones irreconciliables y antagónicas confluyeron ayer en el juzgado número 1 de lo Penal. Los familiares de una mujer de 97 años, usuaria de la Residencia Villa de Somió en Gijón hasta su fallecimiento, dejaron claro ayer que tanto la directora del geriátrico, I. F. G, como el médico que atendía periódicamente a los huéspedes del centro, P. M. M., son los responsables de la muerte de la nonagenaria por una imprudencia profesional grave. Los dos acusados -afrontan un año de prisión y otros tres de inhabilitación cada uno por un delito de homicidio- defendieron ayer su buen hacer ante las dolencias en la pierna derecha que manifestó la mujer y que, tras varios días sin tratamiento específico, fue trasladada por sus familiares al hospital de Jove donde le diagnosticaron una isquemia arterial aguda de la que ya no se pudo recuperar. ¿Se hubiese salvado de haberla trasladado con anterioridad? Tampoco en este extremo hubo quórum tras casi cuatro horas de declaración de testigos.

Tanto la Fiscalía como la acusación -que pide dos años y medio de cárcel para cada uno y la misma inhabilitación- sostienen que la nonagenaria advirtió ya el domingo 31 de mayo de 2015, en el desayuno, su dolencia. Este extremo fue confirmado por una de las auxiliares que entonces trabajaba en el centro, la misma que alertó de este hecho a la familia de la fallecida en el tanatorio. "Se quejaba mucho del dolor cuando estaba de pie, no podía andar, pero si estaba sentada no le dolía; luego se lo dije a la directora", aseguró la auxiliar en una versión que difiere de la de los acusados.

La directora aseguró que no fue hasta el martes por la mañana -cuando otra de las auxiliares despertó a la mujer- que se enteró de que la anciana tenía el pie derecho frío y blanquecino. Antes, sí había oído que la mujer había sufrido "un golpe tonto" el sábado del que dio cuenta al doctor, que la examinó el lunes y no advirtió gravedad. "Ella era muy quejona", relató la acusada, que quiso dejar claro que "vivo por y para las residentes, son como mis madres". No obstante, como en otras ocasiones, le transmitió a la directora que si detectaba un problema le volviera a llamar o trasladase a la mujer. Eso hizo el martes, al detectar esas señales en el pie derecho y avisó a sus familiares, que la trasladaron al hospital Jove. De ahí la derivaron a Cabueñes tras diagnosticar la isquemia donde la intervinieron quirúrgicamente amputándole la extremidad. La mujer no se recuperó y falleció días después.

Cuando estuvo en el hospital -declararon dos de sus nietas- la nonagenaria les reconoció que había padecido muchos dolores, lo que ellas achacaron a sus últimos días en el geriátrico. "No me cuadraba lo que me dijeron los médicos, hasta que la auxiliar me dijo que no me cuadraba porque ya el domingo mi abuela se quejaba del dolor", reconoció una de las nietas. Extremo que niegan los acusados.

También declararon, como testigos, los médicos de Jove y Cabueñes que atendieron a la mujer. Una de las preguntas en que incidió la defensa fue en qué tipo de dolor deriva de la isquemia. Ellos respondieron que un "dolor permanente", al margen de la postura que ocupe la persona. El juicio quedó visto para sentencia.