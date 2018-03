La histórica fecundación in vitro en Gijón que salvó a "Mora", una vaca infértil

"Mora" es una vaca frisona de Carreño que se salvó de ir al matadero gracias a la fecundación in vitro. La hembra era infértil y tenía 9 años, pero consiguió dar a luz hace ocho días a un ternero de carne de la raza Asturiana de los Valles de nombre "Willy". El equipo de Asturbiotech, empresa perteneciente a la Cooperativa de Agricultores de Gijón, utilizó a "Mora" como un vientre de alquiler para inyectarle un embrión creado en el laboratorio a partir de una madre y un toro de carne. La ciencia no sólo logró salvarle la vida a "Mora" sino darle un hijo, al que esta mañana no paraba de lamer.

"Como era frisona, frisona, hasta que no lo vi no me creí lo que iba a salir", cuenta José Fermín Rodríguez, propietario de la ganadería Casa La Torre, en Coyanca, Perlora (Carreño). Y lo que salió fue un precioso ternero de carne. Fermín no puede estar más contento: "No me lo esperaba así, tan guapo... Esta vaca iba a ir al matadero fijo". Pero "Mora" es ahora madre y lo será pronto de más terneros. "Creo que podemos volver a intentarlo", apunta Rodríguez. De hecho, otra vaca de su explotación espera parir otro xato fecundado in vitro en los próximos meses. Se trata de un hecho histórico para esta cooperativa de ganaderos: la primera fecundación in vitro de un ternero en Gijón.

Asturbiotech se estrena con "Willy" en el mercado. Se trata de la primera empresa privada de España dedicada a la producción de embriones para ganado bovino y que utiliza tecnología cedida por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Serida). En su estreno ha implantado otros seis embriones en vacas con problemas de fertilidad. Sus responsables ya piensan en venderlos fuera de Asturias e incluso de España. Los terneros se hacen "a gusto del consumidor", afirma el presidente de la empresa, Francisco González Zapico.