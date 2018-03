"Willy", un xatín con madre lechera

"Willy", un ternero de carne de la raza Asturiana de los Valles, tiene una madre lechera. Se llama "Mora" y a sus 9 años era infértil. Su propietario, el carreñense José Fermín Rodríguez, pensaba incluso en deshacerse de ella, llevándola al matadero. Pero la fecundación in vitro le salvó la vida. El equipo de Asturbiotech, empresa perteneciente a la Cooperativa de Agricultores de Gijón, utilizó a la frisona como vientre de alquiler para inyectarle un embrión, el primero que producen en sus laboratorios a partir de una madre y un toro de carne. Ese embrión dio vida a un precioso xatín, al que su madre primeriza no paraba ayer de lamer en una ganadería de Perlora.

"Los primeros días no le hacía mucho caso, pero ahora no se separa de él", asegura José Fermín Rodríguez, al frente de Casa La Torre, en Coyanca (Carreño), con 90 vacas de leche. De hecho, "Mora" se enfada cada vez que alguien intenta acercarse más de la cuenta a su ternero, que fue presentado ayer en sociedad. "Una madre es una madre; lo mismo le da que sea rubio que no", bromea el presidente de Asturbiotech, Francisco González Vázquez. El criador, por su parte, está encantado con el resultado y ya piensa en volver a inseminar a la madre de "Willy" para que dé nuevos xatos. "Como era frisona, frisona, hasta que no lo vi no me lo creí. Salió muy guapo", expresa el carreñense, que tiene otra hembra pendiente de parir el segundo ternero fecundado in vitro.

"Willy" es el primer animal producido en los laboratorios de Asturbiotech, única empresa privada en España dedicada a la producción de embriones in vitro. Su "padre" fue el biólogo Alejandro Vázquez, quien creó el ternero a partir de los óvulos de una vaca sacrificada y del semen de uno de los toros de Asturiana de Control Lechero (Ascol), "Campanero". La Cooperativa ha colocado embriones en otras hembras con problemas de fertilidad, que irán pariendo en los próximos meses. "A partir de ahora nacerán unos detrás de otros", afirman. El presidente de la empresa aspira a comercializar embriones no sólo en Asturias, sino en España e incluso en el extranjero. "Hacemos terneros a gusto del consumidor. Queremos empezar pronto con toros y con wagyus -una raza bovina originaria de Japón-", explica. Aunque los animales in vitro pueden utilizarse para fines comerciales, José Fermín Rodríguez no quiere vender a "Willy": "Quiero criarlo yo".

La aplicación de estos embriones en vacas "es muy sencilla", según detalla el veterinario Juanjo Pérez: "Es vía vaginal; ya no hace falta hacer una intervención quirúrgica como antes". El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) lleva años utilizando esta técnica en sus rebaños del Centro de Biotecnología Animal de Deva -antes en Somió-. Concretamente, desde 1996, con el nacimiento de 120 terneros in vitro. El Serida no sólo ha formado al personal de Asturbiotech, sino que le ha transferido una novedosa técnica de congelación de embriones.