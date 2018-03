Cáncer de útero: qué es y cómo se puede prevenir

El 82% de los cánceres de cuellos de útero o de cérvix que se detectan con cierta evolución corresponden a mujeres que llevaban más de 10 años sin acudir al ginecólogo o hacerse una citología. Así lo ha constatado el equipo del hospital de Jove, que saca a la luz un importante agujero en cuanto a prevención. Normalmente este tumor tarda mucho tiempo en desarrollarse y está relacionado con una infección persistente por el virus del papiloma humano. No obstante, la doctora Isabel Álvarez Miranda advierte que "una citología no vale para todo"; sólo para prevenir el cáncer de cuello de útero, pero no otros, como el de endometrio.

Dónde ocurre. El útero o matriz es un órgano que forma parte del sistema reproductor de la mujer y está localizado en la pelvis. Consta de dos partes bien diferenciadas: el cuerpo del útero, donde se dsarrolla la gestación, y el cuello o cérvix que es el canal estrecho que conecta la parte inferior del útero con la vagina.

Qué ocurre. El cáncer se inicia en las células de la superficie del cuello uterino. Sólo aparece si hay una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH).

Qué es el VPH. Un virus que se transmite sólo por las relaciones sexuales. Actualmente está probado que la causa principal del cáncer de cuello de útero es la infección persistente por el VPH. Muchas de esas infecciones se curan solas, sin síntomas ni problemas añadidos. Sólo si persisten en el tiempo y se añaden otros factores de risgo se aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer.

Cuánto tarda. Normalmente tarda mucho tiempo en desarrollarse, más de 10 años.

Qué hacer. Lo habitual es hacerse una citología cervicovaginal o test de Papanicolaou. Es una prueba que consiste en tomar mustras de células de zonas difrentes de la superficie del cuello uterino para examinarlas al microscopio y detectar las lesiones que puedan tener riesgo de cáncer. Es sencilla, rápida y no dolorosa, y se realiza con un instrumento llamado espéculo para separar las paredes de la vagina. En Jove, además, se combina con una determinación del VPH y de su genotipo para identificar mejor el riesgo.