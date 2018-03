El acusado de dejar tuerto a un hombre de una paliza asegura que la víctima "se cayó"

"No tengo miedo a la cárcel, allí he pasado media vida, pero bien sabe Dios que yo no le pegué; este señor miente". Así se dirigió al tribunal el hombre de 47 años procesado por dejar tuerto a un septuagenario al emplear su derecho a la última palabra para mantener una vez más su inocencia. "Maté a un perro una vez y ahora me llaman mataperros señoría, pero esta vez no me toca, no le hice nada", añadió el acusado, que afronta una pena de diez años y seis meses de cárcel además del pago de 64.000 euros en indemnización. Lo hizo ayer, entre lágrimas, ante el magistrado de la sección octava de la Audiencia Provincial. Víctima y acusado mostraron ayer dos versiones de los hechos radicalmente diferentes.

El acusado de la agresión aseguró que el día de los hechos, por la tarde del 1 de marzo de 2017, estaba arreglando un tejado en la casa de un amigo. Desde allí vio cómo la víctima -un hombre de 69 años que ejerce la acusación particular y exige 98.000 euros de indemnización- estaba insultando y escupiendo a una de sus vecinas. Al ir a recriminarle su actitud el septuagenario cogió una pala -que guardaba en una caseta de su parcela, situada en el Camino de las Maravillas, en Gijón- y se dirigió dispuesto a golpear en la cabeza al acusado. "Al principio pensé que era un hacha, puse las manos delante para protegerme, nos enganchamos y nos fuimos al suelo", declaró el procesado que, al repeler el ataque también sufrió una herida en la oreja según documentó su abogada en la vista oral. El procesado sostuvo que fue al caer, varias veces, cuando el ahora denunciante sufrió la lesión en el rostro que le dejó sin visión en su ojo derecho.

Este extremo que relató el procesado, con antecedentes previos, fue corroborado tanto por uno de sus amigos, el dueño de la casa donde estaba trabajando, como por otra vecina de la calle, la que había sido vejada por el septuagenario. "Poco bueno tengo que decir de él, me roba, me insulta todos los días desde hace años y me escupe", relató la mujer que sí dio por bueno el relato del acusado al tiempo que dejó clara su enemistad con la víctima. En la misma línea de enfrentamiento declaró el amigo del acusado y vecino del denunciante. "Siempre está peleando con todo el mundo", advirtió al inicio de su declaración. "Mi amigo se tapó de la agresión con la pala, y el señor se cayó varias veces al suelo, supongo que iría borracho porque bebe mucho", espetó ante el tribunal.

El denunciante, en cambio mostró un relato completamente distinto. "Tengo allí una huerta, estaba haciendo mis cosas y él vino a por mi, se enganchó a mí y caí al suelo, quedé sin sentido y no sé con qué me dieron", relató el agredido. Los médicos forenses, por su parte, sostuvieron que el hombre sufrió "una lesión traumática" por haber recibido "un golpe fuerte y con un objeto romo". No obstante, a preguntas de la defensa, respondieron positivamente que el estallido del glóbulo ocular podría haberse producido por un impacto contra el suelo. Los agentes que intervinieron ratificaron en la sala que el amigo del acusado dijo el día de autos "con este escarmiento no le van a quedar más ganas". Algo que acusación y Fiscalía ven clave para enervar la presunción de inocencia del procesado, que responde a las iniciales J. Á. P. S.. El juicio quedó visto para sentencia.