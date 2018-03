La Universidad cuenta con reunir un centenar de alumnos para el nuevo grado de Ingeniería

Habrá grado y la Universidad prevé que el alumnado responda de forma masiva a su implantación. La Consejería de Educación hizo pública ayer la aprobación de los estudios de Ingeniería de Organización en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y aunque aún no está claro que dé tiempo a ponerlos en marcha para el curso que viene, se espera que cerca de un centenar de estudiantes opten por el nuevo grado en cuanto sea posible.

Una vez superado el escollo del Principado, que ha tardado cuatro meses en dar luz verde a la creación de los nuevos estudios, la iniciativa será remitida al Consejo de Universidades y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la verificación del plan de estudios. Finalmente, será el Consejo de Gobierno del Principado el que dé la autorización final. En total se prevé que los trámites se dilaten otro medio año, con lo que "vamos justos de tiempo", aseguraba ayer el rector, Santiago García Granda, tras saber que por fin Educación había desatascado la implantación del grado en Gijón.

Así las cosas, "trataremos de agilizar al máximo, pero de todos modos quienes quieran cursar esta ingeniería pueden empezar otra y pasarse a ella al año siguiente", puesto que la mayoría de las asignaturas les serían convalidadas"; reflexiona el rector.

Para llegar a este punto ha sido necesario que la Universidad realizara algún cambio en la documentación presentada hasta ahora. Así, se ha ampliado la información sobre la justificación detallada del número esperado de estudiantes, que García Granda situaba ayer en un principio "entre 60 y 70", si bien se espera que "por el efecto llamada inicial puedan llegar a ser un centenar sin problema". Además, también ha sido necesario presentar un estudio de empleabilidad para justificar la demanda social, y se han aportado planes docentes de la titulación ofertada en otras universidades con la pertinente comparación con la oferta en la Universidad de Oviedo. Por último, el Principado exigió que se ampliara la información sobre la viabilidad económica y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El coste de implantar el grado sigue siendo, como ayer confirmó el rector, de 80.000 euros.



"Clamor" por esta titulación

"Es una pena", sostiene el responsable universitario sobre el tiempo que se ha perdido en la tramitación de algo que "era obvio que era necesario implantar", habida cuenta del "clamor" desde diversos ámbitos para contar con una titulación que formará a los ingenieros del futuro, también con conocimientos avanzados en gestión y organización. Pero "no vale de nada lamentarse", insistió, con el objetivo de "hacer todo lo posible para que el grado esté en marcha cuanto antes". El rector, además, confía en que no ocurra lo mismo con el grado de Ingeniería de Datos, que también aspira a impartir la Politécnica gijonesa. En este caso "está menos avanzado el diseño del plan de estudios", pero "es algo que tiene muchísima empleabilidad, es potentísimo y no creo que nadie diga que no se va a poner en marcha, espero que vaya muy rápido", sentenció.