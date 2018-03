Le embargan la cuenta por una infracción de tráfico con un coche que no era suyo

Una mujer, vecina de Bilbao, se percató de que tenía su cuenta embargada por los Servicios Tributarios del Principado de Asturias debido a una multa por una infracción sobre la seguridad vial proveniente del Ayuntamiento de Gijón y datada en mayo de 2013. Una sanción que por no identificar al conductor pasó a ser una infracción muy grave y que motivó el embargo de su cuenta por la cantidad de 751,49 euros. Al conocer el expediente sancionador, la afectada descubrió que en ese momento ella ya no era la dueña del coche infractor pues hacía tiempo que lo había vendido.

Es por ello que la mujer presentó un recurso de reposición contra el embargo de su cuenta bancaria alegando que el vehículo ya no era suyo y que, además en ningún momento se le había notificado ni la existencia de la multa ni la advertencia del embargo.

Pero a pesar de que la mujer sostenía en su reclamación que ya no era la titular del vehículo que cometió la infracción no fue ese el motivo por el que ha encontrado el amparo de la justicia. La afectada se ha librado del pago de los 751,49 euros porque la notificación no se hizo en el domicilio correcto. El magistrado lo justifica en que la cuestión de que no era ella la titular del vehículo es un argumento que debió emplear antes de que se ejecutase el embargo. De hecho, se "libra" de pagar los 751 euros porque cambió de domicilio y los responsables de notificar la providencia de apremio no agotaron todas las posibilidades existentes para que se diera por enterada.

En este caso, dice la sentencia, "no consta que tras el segundo intento de notificación se dejara un aviso de llegada en el buzón, actuación que resulta necesaria a fin de asegurar el conocimiento real de la comunicación" a la implicada. Esta omisión del aviso conlleva ha sido fundamental para que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón aceptase las alegaciones de la afectada y dejase sin efecto la sanción que existía contra ella.