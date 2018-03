"Estuvimos quince días calladas sabiendo que había sido ese sinvergüenza", llora la tía de Paz Fernández

"Sabíamos quién era, y por no interrumpir la investigación no he podido hablar y hemos estado calladas todo el rato, pero estuvimos quince días sabiendo que había sido ese sinvergüenza". Con la voz quebrada por el llanto Ángeles Borrego, tía de Paz Fernández, ha exigido esta mañana en Gijón que se haga justicia con Javier Ledo, el único acusado por la muerte de su sobrina. Lo ha hecho tras el minuto de silencio que se ha guardado esta mañana en memoria de Paz Fernández ante decenas de personas y al que también ha asistido su madre, Carmen Borrego.

La plaza Mayor de Gijón vivió esta mañana un emotivo homenaje a Paz Fernández Borrego -la gijonesa de 43 años hallada muerta en el embalse de Arbón (Villayón), tras varios días desaparecida.

Representantes del Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Delegación del Gobierno en Asturias quisieron mostrar "su más enérgica condena y profunda consternación por el asesinato de Mªaría Paz Fernández Borrego", el primer caso de asesinato por violencia de género en Asturias en este año 2018, y el primero acaecido desde el año 2016.

Las tres instituciones, así como el Consejo Asturiano de la Mujer y el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón han querido trasladar sus condolencias a la familia, a quien ofrecen los servicios de asesoramiento jurídico y apoyo previstos para estas situaciones, "que se definieron el pasado año 2017 con la aprobación del Protocolo para casos de Asesinatos de Violencia de Género en Asturias". Entre los presentes el senador Vicente Álvarez Areces, el consejero de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias Guillermo Martínez y la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Además han querido transmitir a la ciudadanía asturiana "la necesidad de un compromiso colectivo que condene de manera rotunda la violencia de género porque supone grave déficit de libertad y seguridad de las mujeres, a la vez que nos impide tener una sociedad igualitaria y justa para todas las personas". El mensaje esta mañana era unánime: "Tolerancia cero ante las agresiones machistas, que hoy nos demuestran una vez más las insufribles consecuencias de las mismas. En este sentido las tres instituciones manifiestan su voluntad de continuar impulsando las medidas existentes, reforzando los mecanismos de coordinación de las mismas en el marco del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

El acto ha servido para recomendar a todas las mujeres que hoy están sufriendo violencia de género, así como a sus familiares y amistades, que "se dirijan a las administraciones públicas o a las organizaciones expertas en la materia para solicitar información y planificar la mejor manera de romper la relación". Al respecto, recordaron la existencia de una red de servicios especializados a las mujeres víctimas de esta situación que garantiza su derecho a la información, a la asistencia, a la protección y la recuperación integral, como son los Centros Asesores de la mujer, el servicio telefónico de información 016 y el 112 ante posibles emergencias.