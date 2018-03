Marea asturiana en Gijón contra la contaminación

Más de un millar de asturianos protestaron esta mañana en Gijón contra la contaminación. Hartos de tragar polución y de escuchar las "mentiras de los políticos", una marea salió a la calle para exigir "un aire sano", nombre que precisamente lleva la plataforma convocante. "No queremos que cierren las industrias, sólo pedimos que inviertan para disminuir las emisiones", clamaron. En la movilización, que partió pasadas las doce del mediodía del Paseo de Begoña y concluyó una hora después en la plaza Mayor, participaron personas de todos los puntos de la región. Todos llevaban mascarillas y portaban pancartas, en los que se leían mensajes como "Merecemos, exigimos un aire limpio", "No a la planta de asfalto de Priorio", "No a la térmica de Pereda"...

"Vivo en La Calzada y las ventanas las tengo negras. Hay muchas enfermedades y muertes que se tapan", se quejó David Rodríguez entre la multitud. Como él, María Remedios Pandiella y Maite Fuentes sufren en sus propias carnes todos los días la contaminación. "Cada vez que limpiamos la mano me queda así", expresó Pandiella, cubierta de carbón. Su amiga Maite Fuentes llevó a la protesta un plato cubierto de carbón. "Si vuela y llega a Gijón; también lo tenemos en nuestra gargantas", opinó por su parte Christoper Romero.

La manifestación concluyó con la lectura de este manifiesto, pronunciado por la plataforma "Asturies por un aire sano":