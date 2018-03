"Carta a una niña que va a nacer", de Alonso Treceño, en el Antiguo Instituto

El abogado avilesino Fernando Alonso Treceño presenta hoy en Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 19.30 horas, su libro "Carta a una niña que va a nacer", publicado el pasado año por Camelot.

Se trata de un libro que concibió Alonso Treceño tras el feliz anuncio de que iba a ser tío, y con el que el autor pretende transmitir "todas las certezas, experiencias, conocimientos espirituales de la vida" que asegura llevar atesoradas. Dice el escritor avilesino que esta carta es "un libro de sabiduría" del que se pueden extraer enseñanzas para llevar adelante "el arte de vivir. Es una obra de cabecera, quien crea que está ante un libro más es que está ciego", sostiene el autor.

Plagado de enseñanzas para una vida feliz, sostiene Fernando Alonso que "uno de los consejos que dejo en la obra a mi sobrina es que creo en el triunfo del bien sobre el mal, el poder de la oración, de la meditación, creo en el ayuno y en la oración". Lo que no implica, según el autor, que se trate de un libro de autoayuda, ni un texto pensado sólo para creyentes. "Es un libro, en todo caso, para empezar a creer", explicó el avilesino, que el pasado año ya presentó el texto tanto en Avilés, en el Club de Prensa de LA NUEVA ESPAÑA, como en Oviedo. Ahora le toca el turno a Gijón, donde Fernando Alonso Treceño quiere tocar el alma del público y hacerle más consciente de que "para ser feliz no hace falta ser poderoso, sino esta bien con uno mismo, no hay mucho más importante".