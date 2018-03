Detenido tras intentar robar el bolso a una mujer mediante el tirón

Un gijonés de 41 años ha sido detenido por intentar robar el bolso a una mujer mediante el procedimiento del tirón. Los hechos sucedieron en la calle Marqués de San Esteban, cuando una mujer fue abordada por detrás por un hombre que intentó arrebatarle el bolso. La víctima no cedió y apretó el bolso con fuerza contra su pecho para evitar el robo. En vista de que el delincuente no desistía, y ante el temor de ser agredida, la mujer propuso entregarle el dinero que tenía en la cartera y quedarse con el resto de los efectos personales. Ante este ofrecimiento, el atacante cedió en el forcejeo, circunstancia aprovechada por la mujer para escapar. Pero el hombre volvió a atraparla y le pisó los pies para evitar que escapase de nuevo. Un joven que estaba en una terraza con su novia, testigo de los hechos, acudió en ayuda de la mujer y pudo retener al ladrón hasta la llegada de la Policía. El "tironero" había sido detenido en once ocasiones anteriores por robos y tenía varias reclamaciones judiciales pendientes.