Cierra el bar museo de Quini en Gijón

Quini ya no tendrá su templo hostelero en Gijón. El bar dedicado al mítico delantero del Real Sporting, inaugurado en 2013 en la avenida de Pablo Iglesias de Gijón, ya no volverá a abrir sus puertas. Un cierre que se produce al poco del fallecimiento del gran astro sportinguista, aunque se trata de una decisión profesional no vinculada directamente a la trágica pérdida de El Brujo. La Fundación Hermanos Castro se hará cargo de los trofeos y recuerdos y valorará cuál es su destino.

En principio, el local hostelero había cerrado unos días precisamente por el duelo por el fallecimiento de Quini. Pero no volverá a abrir.

El bar "DQuini", que además de servicio hostelero servía de lugar para honrar al mítico delantero y exhibir los grandes triunfos de su carrera, estaba gestionado por uno de sus hijos, Jorge Castro. Sin embargo, en Gijón no faltarán homenajes ni lugares de culto para un futbolista cuyo fallecimiento generó un sentimiento pocas veces visto en la región. Por lo pronto, este fin de semana el estadio del Real Sporting estrenará su nuevo nombre: El Molinón-Enrique Castro "Quini".