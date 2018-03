La concejala forista carga contra las "monstruosidades" del popular Pablo González

No sólo de regla de gasto vive el debate económico del Ayuntamiento. Ni el enfrentamiento numérico entre el gobierno de Foro y el grupo municipal popular. La reciente presentación del informe de liquidación del presupuesto municipal de 2017 también ha sido motivo de pugna entre Pablo González y Ana Braña. El edil popular acusó al gobierno de Foro de hacer un análisis de la ejecución lleno de mentiras y Ana Braña consideraba ayer que las afirmaciones que había realizado el popular eran "una monstruosidad".

Un ejemplo: "Nos dice que no podemos establecer que hubo un superávit de once millones. El cálculo se ha hecho cumpliendo con todo lo que indica la legislación aplicable; lo que no puede hacer él es coger una cifra anterior y no acabar de hacer la cuenta conforme a la ley". También resaltó Braña la liquidez del Ayuntamiento y el cumplimiento con los pagos de amortización de la deuda que corresponde.

"Nos acusan de mentir porque trasladamos que teníamos dinero para pagar la deuda. Cuando nosotros hablamos del dinero que había en depósitos y cuentas bancarias lo que intentábamos trasladar era la foto de la liquidez del Ayuntamiento de manera paralela a la deuda", explicó Braña. A 31 de diciembre de 2017 la deuda viva del Ayunamiento de Gijón estab en 130,8 millones: 26 millones menos que en el cierre del año anterior. Con los números en la mano Braña sentenció: "Un mensaje de tranquilidad a los cudadanos: la situación del Ayuntamiento es buena, muy buena. Qué no pinten una situación que no es real".