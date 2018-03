"Decir que el Estado nos va a intervenir no tiene sentido", reprocha Braña al PP

Ana Braña, concejala de Hacienda en el gobierno de Foro, salió ayer con fuerza al contraataque ante el anuncio del PP de una posible intervención de las cuentas de Gijón por parte del Estado. El PP, por boca del concejal Pablo González y el senador Fernando Goñi, ponían sobre la mesa que la falta del plan económico financiero que se impone a Gijón por haber incumplido la regla de gasto en 2017 llevaría al gobierno de España a bloquear 5, 5 millones de las cuentas municipales. Justo el exceso que, según los datos provisionales que se manejan ahora mismo, provocó que Gijón superara el techo de gasto que marca la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Braña acusó al PP de generar una situación de alarma entre los ciudadanos "con cosas que no tienen sentido. Dicen que el Estado nos va a intervenir si no presentamos el plan económico financiero. Es un escenario que no contemplamos en absoluto. El plan hay que presentarlo, no es una opción, pero todavía estamos en plazo. Por supuesto que lo vamos a hacer y por supuesto que lo vamos a consensuar". Y es que el equipo de gobierno es quien debe diseñar ese plan de ajustes a dos años pero es el Pleno quien tiene que aprobarlo y Foro no goza de la mayoría necesaria.

¿Hay posibilidades de que no se apruebe ese documento y llegue la intervención del Estado que anuncia el PP? "Por el bien del Ayuntamiento hay que aprobarlo. Si no es la primera versión que presente el equipo de gobierno será otra que nos satisfaga a todos", explicó Braña quien también adelantó que el Ayuntamiento cuenta con el apoyo del Principado de Asturias como administración tutelante. "Contamos con su ayuda. Hay muchas ciudades del Principado que se han enfrentado a esa situación y no hubo problemas", matizó la edil.

En este contexto la forista pidió, en un mensaje directo al PP, que "por favor no hablemos de intervención del Estado ni contemos las cosas como no son, quizás intencionadamente". Y otro mensaje para unos populares que consideran que el incumplimiento de la regla de gasto está motivado por los pactos entre Foro y Xixón Sí Puede y que acusan al gobierno de Carmen Moriyón de obviar el debate abierto con toda la oposición para priorizar a la marca local de Podemos en los despachos. "El PP ve fantasmas donde no los hay; por el momento no nos hemos sentado a hablar con nadie", concretó Braña a la espera del cierre de cuentas de las empresas para poder tener el dato final de superación de la regla de gasto y empezar a contar el mes de plazo para presentar el plan económico y financiero.

Ahora mismo el gobierno está en el cierre de cuentas de las empresas que consolidan en la formulación de la regla de gasto.