Una procesión de actividades

La Semana Santa en Gijón es tradición, sentimiento y fe. Pero también es mucho más: cultura, deporte, gastronomía e incluso ocio se agrupan en la programación que el Ayuntamiento de Gijón impulsa para "la primera gran temporada vacacional del año", en la que la ciudad espera recibir a miles de visitantes.

Para ellos, la concejalía encabezada por Jesús Martínez Salvador, ha organizado "propuestas muy variadas para que todos los públicos, desde mayores a niños, puedan encontrar una programación acorde con sus necesidades", en palabras del propio edil. En suma, más de medio centenar de actividades que la ciudad acogerá desde el próximo fin de semana y hasta el Domingo de Resurrección en los múltiples equipamientos de la ciudad.

Si bien, en Semana Santa el protagonismo es de las procesiones. Unos pasos que este año mirarán al cielo, ante la incertidumbre de las condiciones meteorológicas con las que se van a encontrar. "Si llueve, se suspende y no hay nada que hacer, no hay alternativa posible", remarcó ayer José Luis García, de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón. "Estamos todo el año trabajando para una hora, y que el tiempo no te lo permita, es una pena", arguyó.

Las procesiones recorrerán las calles de Gijón desde el Viernes de los Dolores (día 23 de este mes) hasta el Domingo de Resurrección (día 1 de abril), con la sola excepción del lunes 26. Este año contarán con varias novedades, como la ampliación del paso de "La Flagelación" de la Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz, o la participación de los jóvenes que comulguen este año portando un pequeño paso, de unos 35 kilogramos, con la imagen del Niño Jesús, el próximo Domingo de Ramos.

Pero si las procesiones no pudieran recorrer las calles de la villa a causa de la lluvia, gijoneses y visitantes podrán disfrutar de otros muchos planes. El Jardín Botánico abrirá sus puertas a partir del Jueves Santo, con multitud de talleres y visitas guiadas, como un recorrido por los "Hongos del Botánico" o un taller de rastreo de fauna. Por su parte, el Acuario ofrece a los más pequeños unas vacaciones acuáticas, además de un taller de "Creación de criaturas luminosas" o la obra de teatro "Buceando el cielo". Para los mayores, se ofertan "Cenas bajo el mar".

Los espectáculos serán otro de los puntos fuertes de esta Semana Santa en Gijón. A las actuaciones de "Pitingo" y "Jorge Blass" este próximo fin de semana, se suma el Festival Infantil de Magia "Piccola Laboral", el Domingo de Resurrección en La Laboral. Además, Jueves, Viernes y Sábado Santo las Termas Romanas de Campo Valdés acogerán un ciclo de conciertos, que se completará con otro de cine en Laboral Cinemateca.

El Consistorio apuesta fuerte igualmente por su red de museos con una amplísima programación diaria. Desde descubrir el proceso que recorre una pieza desde su llegada hasta ser expuesta en el Muséu del Pueblu d'Asturies en su visita a los almacenes, a conocer las similitudes y diferencias entre Nicanor Piñole y Evaristo Valle, con visitas guiadas a sus museos. También habrá programación al aire libre, con itinerarios por Cimavilla como "Un paseo con Jovellanos" o "Voces de sal de mar". Además, los más pequeños podrán disfrutar de la arquitectura romana o conocer de primera mano sus juegos de mesa en la Villa romana de Veranes y la Campa Torres.

La gastronomía jugará así mismo un papel destacado, con la celebración del IX "Primer sidre l'añu" en el Muséu del Pueblu de Asturias, a partir del Jueves Santo o con el "Sidracrucis" el Viernes Santo.

El deporte también tendrá su espacio, con la celebración del XI Duatlón Villa de Gijón el Viernes Santo y la bicicletada medioambiental de "30 Días en bici" el Domingo de Resurrección.

Además, para completar la oferta, el Bus Turístico recorrerá Gijón del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Todo para que gijoneses y visitantes puedan disfrutar de la mejor forma posible de la Semana Santa de Gijón.