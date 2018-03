El Consejo General de la Abogacía critica la prisión permanente: "ni evita ni disminuye la criminalidad"

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reiteró ayer en Gijón su rechazo a la prisión permanente revisable que vuelve a estar de actualidad. Lo hizo por voz de su presidenta, Victoria Ortega, que ayer inauguró las III Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en los Colegios de Abogados. "No es conveniente la adopción de esta medida porque está demostrado que no evita ni disminuye la criminalidad; en España tenemos un sistema penal y penitenciario de una cierta entidad que no aconseja adoptar este tipo medidas", valoró de forma contundente Victoria Ortega. Una opinión que se vierte con mayor determinación en estos momentos en que se han sucedido varios episodios de crímenes por todo el país. "Es un debate que hay que seguir sin apasionamientos y no parece muy aconsejable en momentos de una sensibilidad tan extraordinaria", explicó la presidenta Victoria Ortega.

La presidenta del CGAE aprovechó estas jornadas para ensalzar la labor del Colegio de Abogados de Gijón como anfitriones de esta cita de la abogacía de toda España con las nuevas tecnologías que por tercer año consecutivo se celebra en Gijón. "Han hecho un trabajo magnífico y prueba de ello es que cada vez acuden más profesionales", valoró Ortega. Lo cierto es que esta edición, que continuará durante la jornada de hoy, cuenta con la inscripción de más de 180 profesionales provenientes de 62 colegios de abogados otros cinco consejos autonómicos. "Hay muchísima gente, el 75 por ciento de todos los colegios están aquí", aseguró la presidenta. Esta cita servirá para "poner en común las diversas prácticas de los colegios en el ámbito tecnológico para así conocer las necesidades de cada uno de ellos y aportar los avances y herramientas para ayudar a todos a avanzar en la transformación tecnológica", concluyó Ortega.

La jornada inaugural, así como el resto del ciclo, se está desarrollando en el recinto ferial Luis Adaro. Allí primará estos días el análisis conjunto de los retos a los que se enfrentan los colegios de abogados para así lograr mejorar su gestión y gobierno nutriéndose de las nuevas tecnologías. Los temas serán diversos y entre ellos estarán las redes sociales, aplicaciones móviles, la ciberseguridad o la protección de datos entre otros aspectos de índole tecnológica. El acto de inauguración de esta mañana contó con la presencia, además de Victoria Ortega, con Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía Española, y de Sergio Herrero, presidente del Colegio de Abogados de Gijón.