Echa el cierre el bar dedicado a Quini y sus trofeos serán reubicados

Quini ya no tendrá su templo hostelero en Gijón. El bar dedicado al mítico delantero del Real Sporting, inaugurado en 2013 en la avenida de Pablo Iglesias de Gijón y que regentaba uno de sus hijos, ya no volverá a abrir sus puertas. Un cierre que se produce al poco del fallecimiento del gran astro sportinguista, aunque se trata de una decisión profesional no vinculada directamente a la trágica pérdida de El Brujo. Esta situación provoca que la Fundación de Quini se vaya a reunir la próxima semana para decidir el destino que ocuparán sus trofeos y galardones que se encontraban expuestos en el bar.

En principio, el local hostelero había cerrado unos días precisamente por el duelo por el fallecimiento de Quini. Pero no volverá a abrir. El bar "DQuini", que además de servicio hostelero servía de lugar para honrar, en los últimos cinco años, al mítico delantero y exhibir los grandes triunfos de su carrera, estaba gestionado por uno de sus hijos, Jorge Castro.

Los patronos de la Fundación Quini, entre los que se encuentra también los hijos del mítico delantero rojiblanco, se reunirán la semana que viene para decidir dónde se reubicarán los recuerdos de El Brujo que estaban en el bar. Además, desde la Fundación destacan también que seguirán trabajando en el apoyo de toda iniciativa que favorezca la educación de niños y en proyectos para combatir enfermedades, especialmente el cáncer.

Campo en Avilés

Paralelamente se trabaja desde Avilés en otra medida en reconocimiento de la figura de Quini y, por extensión, de su hermano Jesús. Una propuesta que empieza a tomar forma es la de que los campos de fútbol de La Toba lleven el nombre de los Hermanos Castro, además de que el terreno de juego número 1 de estas instalaciones sea bautizado como Quini.