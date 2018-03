"Sólo hablamos", dice el procesado por manosear a una menor

El vecino de Gijón acusado de manosear las partes íntimas de una menor de edad a la que supuestamente sorprendió en el portal del domicilio de su padre negó ayer "categóricamente" la acusación que el ministerio fiscal le atribuye -un delito contra la libertad e indemnidad sexual- por el que interesa una condena de tres años de cárcel y otros seis años de alejamiento. En la vista oral, celebrada ayer a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, el acusado reiteró su inocencia y solicitó merced a su abogado la libre absolución.

El incidente que ahora espera sentencia ocurrió el pasado 30 de julio de 2017, a las 9.30 horas. La víctima, que declaró ayer detrás de un biombo, acudió a casa de su padre y se encontró con que el ascensor no funcionaba. Es por ello que optó por subir por las escaleras y, en el rellano del cuarto piso, se encontró con el ahora acusado, que el día de autos había acudido también al domicilio de sus padres pero que, por disputas familiares, terminó durmiendo en el descansillo. Víctima y supuesto agresor coinciden en que iniciaron una conversación pero con un final totalmente distinto.

El acusado, que el día de incidente estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias -según alegó ayer su representación-, fue cuestionado por la menor por si le pasaba algo. A partir de ahí difiere el relato de los hechos. El acusado negó que hubiese contacto físico entre ambos y que sólo hablaron, pero tanto la Fiscalía como la menor y su padre -que vive en el piso de arriba y fue quien llamó a la Policía- sostienen que sí la manoseó los pechos, nalgas y genitales. La menor trató de huir pero el procesado, según alegó ella, la cogió fuertemente de la cintura para evitar que escapase. No obstante, la menor lo logró y pudo llegar hasta casa de su padre, en el piso siguiente, para alertarle de lo ocurrido. Pese a los hechos, no ejercieron la acusación particular.

Ahora será la jueza del Penal 3 quien determine cuál de las versiones tiene más peso. El acusado podría ser condenado a tres años de prisión, seis de alejamiento y al pago de una indemnización de 700 euros por los daños originados.