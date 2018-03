La izquierda pide claridad a vecinos y arquitectos en su propuesta para el desarrollo del plan de vías

La reciente propuesta de la Federación de Vecinos y el Colegio Oficial de Arquitectos de pisar el freno en el plan de vías para alzar la vista y hacer un planteamiento global de toda la operación de integración ferroviaria que evite que decisiones actuales lastren opciones de futuro para la ciudad ha descolocado a los grupos políticos de la Corporación. No tanto por la reflexión de ambos colectivos -que todos comparten y respetan- sino por el momento elegido para hacerla pública y la falta de concreción del objetivo de esa petición.

"Desde luego el momento es llamativo porque hubo ocasión para esta y otras cuestiones. No me parece mal que vengan ahora a plantearlo pero que se haga con claridad. La ubicación de la estación condiciona todo. ¿Se plantea cambiar la ubicación de la estación cómo se puede desprender de su reflexión? ¿Se plantea hacer un proyecto distinto? Vale más decirlo con claridad", explicaba ayer José María Pérez, portavoz del PSOE y uno de los consejeros de la sociedad Gijón al Norte en representación del Ayuntamiento. La ubicación de la estación intermodal en el Museo del Ferrocarril fue la gran lucha del gobierno forista en este tema y la razón de que hubiera que remodelar el proyecto. El PP apoyó desde el Ministerio de Fomento esa opción y posteriormente, con Fernando Lastra como consejero, el Principado dejó de estar en su contra.

De la oportunidad de los tiempos hablaba también Aurelio Martín, portavoz de IU. "Lo que dicen se corresponde cien por cien con lo que lleva diciendo IU desde siempre: que el debate no era la estación, que había que soterrar hasta Veriña o por lo menos a La Calzada, que no se podía condicionar el futuro... El reproche es que podían haberlo dicho un pelín antes. Hace unos meses hubiera estado mejor", sentenciaba. No hay que olvidar que ahora mismo se está en la fase final de la negociación entre las tres administraciones para firmar en abril el nuevo convenio de Gijón al Norte con los compromisos temporales y económicos de cada parte.

David Alonso, edil de Xixón Sí Puede y consejero de Gijón al Norte, asegura que "coincidimos con la FAV y el Colegio de Arquitectos en la preocupación por la integración del proyecto pero lo esencial es avanzar en la ejecución con plazos e inversiones en firme". Para Xixón Sí Puede, tras 17 años dándole vueltas a ese tema, la prioridad es dejar claro a Adif que ya está bien, que ya basta. La tecla que hay que mover es que se ejecute lo ya anunciado y que parece que se va a llevar a cabo, con todos los matices que se puedan plantear", explicó el podemista que solicita "dinero".

"Pasar de una vez de las palabras a los hechos", es lo que pide José Carlos Fernández Sarasola desde Ciudadanos. Compartidos en parte los planteamientos de la FAV y el Colegio lo que pide Sarasola es que esa reflexión "no sirva de excusa al Ministerio de Fomento para echarse atrás en sus compromisos con la ciudad". Representantes municipales de Foro y el PP optaron por demorar su valoración de la propuestas de los colectivos sociales.