El sinvivir de quedarse sin casa

El suyo es un drama que viven muchos españoles pero que en su caso ya va para cuatro años de sufrimiento. Nazario Martínez, parquetista de profesión ya jubilado, y Loli Casado, ama de casa, llevan varios días recogiendo todos los objetos de su casa de toda la vida, en el barrio de El Coto. El banco les quiere desahuciar porque no pueden hacer frente -con pensión única de 900 euros- a la deuda de 93.000 euros que la entidad bancaria les exige a pagar en cuotas mensuales superiores a los 450 euros. No pierden la esperanza, pero sólo un milagro evitará que antes de que acabe el mes de marzo -tienen de margen hasta antes del Jueves Santo- se verán en la calle. Un milagro "o que Liberbank atienda a razones porque no nos quiere ni escuchar", confían.

"Estamos fatal, estas cosas acaban pasando factura y llevamos muchos años mal, con insomnio y ya tenemos ganas de que esto acabe porque es un sinvivir", lamenta Loli Casado, que está a punto de perder la casa en la vive desde los diez años. Ahora todos sus recuerdos están en cajas dispuestas a salir de allí. Y todo porque el banco "no atiende a razones". "Queremos pagar, les hemos transmitido que podemos hacer frente a la deuda si la rebajan a los 50.000 euros, e ir pagándola con 250 euros al mes, pero seguimos esperando una respuesta", describe Nazario Martínez.

El drama de esta familia de El Coto comenzó a fraguarse en 2006, cuando avalaron a su hijo David para que éste pudiese comprarse una vivienda. Entonces, y de palabra, les aseguraron que una vez pagasen una determinada cantidad de la hipoteca quedarían liberados de la misma. Pero "cuando empezó la crisis y estalló la burbuja inmobiliaria", su hijo perdió el trabajo que tenía en la construcción, los intereses subieron y Loli y Nazario se vieron incapaces de hacer frente a las cuotas del préstamo. Intentaron negociar con el banco y les fue imposible, ni siquiera con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que sostienen que " es imposible concertar una cita con ellos", reflexiona su portavoz, Miguel Ángel García. El tiempo fue pasando y el banco inició el procedimiento judicial pertinente para quedarse tanto con la casa de su hijo David como con la de ellos, que la tienen pagada ya desde hace más de dos décadas y completamente libre de cargas.

"No pedimos milagros"

"El banco ha valorado esta casa en 51.000 euros; si nos la quitan y luego la sacan a subasta por ese precio pues que nos la dejen a nosotros por 50.000 euros; no tiene ninguna lógica hacerlo de otra forma", explica Nazario Martínez, que junto a su esposa mantiene plena confianza en la ayuda y los consejos de la plataforma. "No pedimos milagros ni cosas raras, esto es algo lógico", incide. Ambos quieren hacer lo posible por mantener su vivienda, quieren pagar parte de esa deuda pero siempre y cuando sea a través de una cuota razonable.

El pasado viernes acudieron a una de las sucursales de Liberbank con el planteamiento de que les condonasen la deuda. "Quedaron en respondernos antes del viernes, pero mucho que temo que no será así", explica Loli Casado con resignación y visibles síntomas de fatiga y cansancio derivados de esta situación que les tiene con el corazón encogido desde hace cuatro años. Ellos apelan, casi a la desesperada, a que la entidad atienda y entienda su situación y acceda a sus pretensiones. Nazario y Loli están al límite de sus fuerzas, pero seguirán luchando hasta el final. El final de un sinvivir.