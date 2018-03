Contrueces renueva su junta con el reto de conseguir la escuela infantil

Ante la falta de candidaturas alternativas, la junta directiva de la Asociación de Vecinos "Los Ríos" de Contrueces, encabezada por Alejandro Romero, renovó por dos años más su mandato. "Es importante que entre gente nueva, pero no hay manera, no se animan", anhela Romero, quien focaliza el principal reto de la junta directiva, que cumple su cuarto mandato, en la construcción de la escuela infantil del barrio. "Llevan tres años dándonos largas y perdiendo miles de euros presupuestados", resume Romero, que afea que "se están riendo de nosotros". El tema se llevará nuevamente al pleno municipal del mes de abril aunque Romero asegura que "no soy muy optimista".